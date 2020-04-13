13 Nisan 2020 13:56
Erzincan'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Erzincan'da inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Arşiv | Fotoğraf: DHA
Erzincan'da inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre, kentte 7 Nisan'da Gülabibey Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 25 yaşındaki İşçi Muhammet Şeker, 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Şeker, arkadaşlarının durumu bildirmesiyle gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Şeker, bir haftalık yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti.
Şeker'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna alındı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
Galataport'ta iş cinayeti: Dev Yapı-İş Temsilcisi Hasan Oğuz hayatını kaybetti
Reklam