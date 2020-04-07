Seyit Aslan: Sermayeden servet vergisi alınsın, işçiler kendi göbeğini kendi kessin
DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Gündem Özel'de koronavirüs sürecinde işçi ve emekçiler cephesinde yaşananları, açıklanan ekonomik paketi ve önlemleri değerlendirdi.
07 Nisan 2020 21:00
DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, koronavirüs sürecinde işçi ve emekçiler cephesinde yaşananları, açıklanan ekonomik paketi ve önlemleri Zeliş Irmak'ın sunumuyla Gündem Özel'de değerlendirdi.
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