13 Nisan 2020 20:34

Belediye-İş: Test yok, önlem yok ama temizlik işçilerinden hizmet bekleniyor

Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkan Yardımcısı Savaş Doğan, temizlik işçilerinin eksik koruyucu ekipmanlarla riskli alanlarda çalıştığını belirterek önlem alınması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Pixabay

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    Yeşim YÜZAY
    Avcılar

    Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkan Yardımcısı Savaş Doğan, belediyelerde özellikle temizlik işçilerin tam koruma olmadan çalıştırıldığını, kullanılmış maske ve eldiven gibi tıbbi atıkları bile elle toplamak zorunda kaldıklarını belirterek, tüm işçilere test yapılmasını ve gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istediklerini söyledi.

    Örgütlü oldukları belediyelerdeki işçilerle sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen Savaş Doğan, yaşanan sıkıntıları şöyle aktardı: “Bu süreçle birlikte ilk dönemlerde maske, eldiven, koruyucu kıyafet, dezenfektan gibi malzemelerin işçilere verilmesinde oldukça problemler yaşadık. Belediye yönetimleriyle görüşmeler yaptık. Şu an bu malzemeleri işçilere veriyorlar fakat hâlâ yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Belediyelerde temizlik hizmetini veren arkadaşlarımız risk altındalar, yüzde 100 koruyucu önlemleri yok. Özellikle kirli maske ve eldiven gibi bizlerin dahi dokunmaması gereken tıbbi atık malzemeleri o arkadaşlarımız elleriyle topluyor.”

    TEMİZLİK ÇALIŞMAZSA KAOS OLUR

    İşyerlerinde test yapılmadığını ve işçilerin çalışmaya devam ettiğini dile getiren Doğan, işçiler arasında ekmek korkusunun, ölüm korkusunun önüne geçtiğini söyledi. İşçilerin işten atılma korkusuyla taleplerini dile getirmekten çekinir hale geldiğini belirten Doğan, “Eğer temizlik işçileri çalışamaz duruma gelirse ilçelerde temizlik anlamında kaos olur. Arkadaşlarımız genellikle kirada ve evlerde kalabalık şekilde yaşıyorlar, genellikle arkadaşlarımızın çoğunun evinde çocuk, 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan kişiler var. Bunların bilinmesine rağmen hâlâ sağlık tedbirleri tam olarak alınmış değilken, arkadaşlarımızdan hizmet bekliyorlar. Hizmet bekleyen belediyelerin bu durumları göz önünde bulundurmalarını istiyoruz. Arkadaşlarımız da sağlık çalışanları gibi kutsal görevlerini yerine getiriyorlar bunun göz önüne alınması gerektiğini düşünüyoruz.”

    Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkan Yardımcısı Savaş Doğan

    Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkan Yardımcısı Savaş Doğan

    GEREKLİ TEDBİRLER ALINSIN

    İşçilerden kesilen paralarla oluşan ve 130 milyar liranın biriktiği işsizlik sigortası fonunun işçiler için kullanılmadığına dikkat çeken Doğan, Belediye-İş Sendikası ve belediye işçilerinin taleplerini şöyle sıraladı: “Bu dönemde gelir vergisinin kesilmemesi, iş işten geçmeden sahada çalışan tüm arkadaşlarımıza düzenli olarak test yapılması, arkadaşlarımızın sahalara çıkmadan önce kapalı bir alanda her sabah ateşlerinin ölçülmesi, koruyucu ekipmanlarının sürekli temin edilmesi ve işyerlerinde, servislerde, toplandığı alanlarda gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz.”

    AÇIKLAMA YAPMAK YETMEZ SAHAYA İNMEK GEREKİR

    Belediye-İş 2 No’lu Şubenin de içerisinde yer aldığı İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu olarak da bu talepleri dile getirdiklerini aktaran Doğan, şu çağrıyı yaptı: “Konfederasyonların, sendika yöneticilerinin sahalara inip işçilerle birlikte gerçekçi adımlar atmalarını bekliyoruz. Her gün sendikalar televizyonlarda açıklama yapıyor bu durum işçilerde bir beklentiye yol açıyor ama adım atılmadığında hayal kırıklığına neden oluyor. Sendikaların çalışan tüm işçilerle yani sendikalı veya sendikasız olarak ayırt etmeksizin tüm işçilerle birlikte örgütlenip, taleplerini dile getirerek, gerekirse üretimden güçlerini kullanmaları gerektiğini düşünüyoruz.”

    Belediye işçilerinin de birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getiren Doğan, “İşçilerin ücret aldıkları için kimsenin hayatlarını riske atmasına izin vermemeli, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için mücadele ederek patronlara güçlerini hissettirmeleri gerekiyor” diye konuştu. İşçilerin sendikalarıyla birlikte hareket ederek talepleri için mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Doğan, şunları söyledi: “Bu zorlu süreçlerde ve sonrasında temizlik işçileri ve diğer işçiler örgütlenip güçlerini göstermeliler. Örgütlü olan işçiler her zaman bir adım daha ileridedir, bu yüzden tüm işçiler örgütlenmeli ve mücadele etmelidir.”

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