TGS, Ankara'da haber takibi yapan gazetecilerin tehdit edilmesine tepki gösterdi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi, Numune Hastanesi önünde yapılmak istenen açıklamayı takip eden iki gazetecinin polis tarafından tehdit edilmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada, “Halkın haber alma hakkı için görevleri başında olan gazetecilere yapılan saldırı kabul edilemez” denildi.

"GERÇEKLERİN ÜZERİNİ KAPATMA"

Açıklamada, gazetecilerin tehdit edilmesinin gerçekleri gizlenmesi anlamına geldiği belirtilerek, “Ankara'da kapatılan hastaneler için yapılan eylem haberini takip etmek isteyen 2 gazeteci polis tarafından itilerek, ‘Hadi çek de görelim, sizinle sonra hesaplaşacağız’ sözleriyle tehdit edildi. Meslektaşlarımızın haberi takip etmelerini de engelleyen güvenlik güçleri, sözlü tacizlerle de engellemelerine devam etti. Haber takibi için orada bulunan meslektaşlarımıza açıkça yapılan bu tehditle gerçeklerin üzeri kapatılmak isteniyor” ifadelerine yer verildi.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Gazetecileri tehdit eden polisler hakkında soruşturma açılması için Ankara Valiliğine çağrı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Meslektaşlarımızı da fişlemek isteyen bu anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Hem meslektaşlarımıza hem de halkın haber alma hakkına yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. Sizler bize saldırsanız da tehdit de etseniz bizler gerçekleri halkla buluşturmaya devam edeceğiz. Tehditlere, baskılara boyun eğmeyeceğiz. TGS olarak meslektaşlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu da bir kez daha duyuruyoruz.” (Ankara/MA)

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