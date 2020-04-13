Ankara'da milletvekillerinden çağrı: Kapatılan hastaneleri geri açın

Hastanemi Açın Platformu'nun (HAP) şehir hastaneleri ile birlikte kapatılan hastanelerin açılması çağrısına muhalefet partisi milletvekillerinden destek geldi. Vekiller ve parti temsilcileri, Numune Hastanesi önünde bir açıklama gerçekleştirerek, “Halk sağlığını ranta kurban etmeyin" çağrısı yaptı. Vekiller, en ihtiyaç duyulan salgın döneminde kapatılan hastanelerin hizmete açılarak siyasal iktidarı ve bakanlığı sorumlu davranmaya davet etti.

"SALDINDA İKTİDAR İDEOLOJİK İNATLAŞMA İÇİNE GİRMESİN"

CHP Ankara Miletvekili Tekin Bingöl, “Pandemi bütün dünyayı kasıp kavururken bu hastaneler maalesef rant uğruna kapalı tutuluyor. Pandemi hastalarıyla diğer hastaları aynı hastanede tutmak çok daha vahim bir uygulama. Büyükşehirlerde atıl halde bırakılan hastanelerimizin kısa sürede açılması gerekiyor” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Numune Hastanesinin140 yıllık geçmişi ile model bir hastane olduğunu belirterek, “Kapatılana kadar dünya çabında işler yapıyordu. Türkiye’de, Şehir Hastaneleri macerası uğruna 10 bine yakın yatak kapasiteli hastaneler kapatıldı. Salgında yeterli yoğun bakım yatağı ve hastane olması son derece önemlidir. Eğer inatlarından vazgeçerlerse bu hastaneler üç gün içerisinde hazır edilip salgına hazır hale getirilebilir. İktidarı, bakanı ve yöneticileri sorumlu davranmaya ve bir ideoliojik inatlaşma içerisine girmemeye davet ediyorum” dedi.

"RANTI BIRAKIP HALKIN SAĞLII İLE İLGİLENİN"

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal da sağlıkta en önemli şeyin ulaşılabilirlik olduğunu ifade ederek, “Ulaşılabilirliğin olmaması, hastanın yolda ölmesi demektir. 45 günde hastane açılacak deniyor. Millet, 45 günde koronavirüs vakasını elimine edileceğini söylüyor bunlar daha o zamana hastane açacak. Yanlış ve siyasi kararlar almayın, rantı bırakıp halkın sağlığı ile ilgilenin” diye seslendi.

Önceki dönem Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, demokrasi ile yürütülen ülkelerde sivil toplumun düşünceleri dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Ancak başta TTB olmak üzere bu sürecin paydaşları yok sayılıyor ve dışarda tutuluyor. Başta Numune Hastanesi olmak üzere kapatılan tüm hastaneler Şehir Hastanelerini kalkındırmak amacıyla kapatılmıştır. Kapatılan hastaneleri açın ve halkın sağlığını gözetin” dedi.

"HASTANELER KAPATILMASAYDI BU KADAR RİSK ALTINDA OLMAYACAKTIK"

AKP iktidarının sağlığı ciddi anlamda zora soktuğunu söyleyen HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik ise, “SSK hastanelerine ilaç üreten fabrika, salgınlarda aşı çalışmaları yapan Dr. Refik Saydam Hıfsızsıha Enstitüsü ve Cumhuriyet Döneminin köklü hastaneleri AKP döneminde kapatıldı. Eğer bu hastaneler kapatılmamış olsaydı, pandemi koşullarında bu kadar risk altında olmayacaktık. İlaç firmalarına bizi mecbur kılan AKP kapattığı hastanelerle de bizi ölüme terk ediyor" diye konuştu. Eksik, "Eğer siz sağlığı bu kadar piyasacı, rantçı hale getirirseniz sizin oğlunuz çıkar KİT satmaya çalışır. Halkın sağlığı her şeyin üzerindedir, gelin ortak aklı hep birlikte sağlayalım. Hasta garantisi vererek, ihaleler sağlayıp rant devşirerek bir yere varamazsınız. Bu halkın sağlığını düşünmek zorundasınız" dedi.

CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Dr. Atilla Erman da sagın sürecinde yeni hastanelere ihtiyaç olduğunun ortaya çıktığını ifade ederek, "Halkın merkezi yerlerde gidebileceği hastanelere ihtiyacı var. Şu anda normal hastalarımızın gideceği bir hastane yok. Siyasate sağlık kurban edilmesin, kapatılan hastaneler en kısa süredece açılsın ve halkın sağlığı ile oynanmasın" çağrısında bulundu.

"RANTIN MI HALKIN MI YANINDA OLDUĞUNU GÖSTERECEKLER"

Saadet Partisi Avukatı Abdülhakim Yıldız, kapatılan hastanelerin temel gerekçesinin açılan şehir hastaneleri olduğuna dikkat çekerek, "Şehir hastanelerinin açılması tatışılabilir bir doğru iken bu hastanelerin kapatılması tartışılmaz bir yanlıştır. Bu yanlıştan yöneticilerin derhal vazgeçmesi gerekiyor. Yöneticiler böylelikle rantın mı, halkın mı yanında olduğunu gösterecektir" diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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