Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazeteci Ulvi Tanrıverdi'ye yönelik saldırıya tepki gösterdi.

TGS İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, çalıştığı sırada saldırıya uğrayan Çağrı Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Çağrı Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ulvi Tanrıverdi'ye saldırılması barbarlık olarak nitelendi.

Bir gazetecinin fikirlerinden dolayı fiziki saldırıya maruz kalmasının barbarlık olduğu vurgulanan açıklamada saldırının arkasındaki güç ve faillerin ortaya çıkartılmasının önemli olduğunu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Menemen'de gazeteciye yapılan fiziki saldırı, halkın bilgi ve haber alma hakkına saldırıdır. Yerel demokrasinin yerleşmesine saldırıdır. Gazetecilerin özgür çalışamadığı ortamda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Saldırıyı kınıyor ve bu barbarlığın son olmasını diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

İzmir Menemen'de ilçedeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yazılar kaleme alan gazeteci Ulvi Tanrıverdi, 10 Nisan akşamı saat 21.00 sularında fiziki saldırıya uğramıştı. Tanrıverdi hastaneye kaldırılırken polis, bir kişiyi gözaltına almıştı.

Tanrıverdi, yaşadıklarını “Marketin önüne geldiğimde, yüzünü göremediğim bir kişi, 'Ulan sen Allah ile, din ile…' nidasıyla arkamdan saldırdı” sözleriyle aktarmıştı.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un bir yılını masaya yatırmak üzere bir dizi program hazırladığını ancak 6 Nisan günü Çağrı Radyoda yayınlanacak programın, geçirdiği ağır grip nedeniyle ertelendiğini belirten Tanrıverdi, şunları söylemişti:

"Sosyal medyadaki kişisel hesabımdan, güncel konumuz olan koronavirüse gönderme yaparak bir paylaşımda bulundum. Paylaşımda, 'Bugün de toparlayamadık kendimizi programa çıkacak düzeyde. Yarına Tanrı, pardon korona kerim' diye yazdım. Sosyal medyada hedef gösterildim. Benim paylaşımımın neresinde din, inanç ve Tanrı ile dalga geçme var" demişti. (MEDYA SERVİSİ)

Korona günlerinde Türkiye ve dünyada gazeteciler saldırı altında

Press in Arrent: Tutuklanan, susturulan basın koronavirüsten daha tehlikeli

Gazeteci öldüren afla çıkar, gazeteci öldürücü virüs dönemi bırakılır hapiste