Hasta odalarını temizliyorlar ama koruyucu ekipmanları yok

Eylem NAZLIER

İstanbul

Okullarda görev yapan hizmetli personelin, koronavirüs ile mücadele kapsamında geçici olarak sağlık kuruluşlarında görevlendirilmesi ciddi sorunları da beraberinde getirdi. Hizmet içi eğitim almadan hastanelerde görevlendirilen işçilerin durumuna değinen SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak, “Bu arkadaşlar koruyucu ekipman verilmeden, herhangi forma dahi olmadan üstlerindeki kıyafetlerle çalıştırılıyor. Bu insanlara derhal koruyucu ekipman verilmeli" dedi. Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç ise okullarda çalışan hizmetli personellerin hastanelerde çalışmasının, iş ve görev tanımına uygun olmadığını ifade etti.

Hastanelere geçici olarak görevlendirilen personelin bir an önce eğitim süreçlerinin tamamlanması gerektiğini belirten SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak, “Çünkü bir salgın sürecinden geçiyoruz ve bu arkadaşlarımız hiçbir eğitim almadan hastanede görevlendirildiler” dedi. Görevlendirilenlerin koruyucu ekipman verilmeden çalıştırıldığına dikkat çeken Kavak, “Bu arkadaşların üzerlerindeki kıyafetleri değiştirebilecekleri bir odaları bile yok. Bu kişilere hastanede giymeleri için üniforma verilmeli, soyunma odası ve diğer sağlık çalışanlarına verilen kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanmalı. Geçen hafta bu arkadaşlarımıza sadece boş alanları temizlettiler ve malzeme taşıttılar. Şimdi ise hasta odaları ve hastalarla ilgili işler yaptırılıyor. Bunu yapmaları için eğitim süzgecinden geçirilmeleri şart" değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç ise, okullarda çalışan hizmetli personelin hastanelerde çalışmasının kendi iş ve görev tanımlarına da uygun olmadığını belirterek "Yapılan işin çeşitli sakıncaları var. Bu arkadaşlarımıza eğitim verilmeden hastalarla muhatap olmaları doğru değil. Arkadaşlarımızın haksız hukuksuz bir şekilde buralarda çalıştırılmasını kriz ortamı da olsa doğru bulmuyoruz. Hem hasta ile muhatap olup hem de kişisel koruyucu ekipman verilmeden çalıştırılmaları resmen bu arkadaşlarımızı gözden çıkarmak, hastalığına davetiye çıkarmak demektir" diye konuştu.

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