HAP: Ankara’nın kapatılan köklü hastaneleri geç olmadan açılsın

Salgın döneminde Ankaralıların yaşamsal taleplerini açıklayan Hastanemi Açın Platformu (HAP), Bilkent Şehir Hastanesinin açılmasıyla birlikte kapatılan altı köklü hastanenin yeniden açılmasını istedi. Aralarında emek ve meslek örgütlerinin yanı sıra dernek ve siyasi partilerin de imzacı olduğu 112 kurum, Ankara Tabip Odası’sında (ATO) periskop yayını ile basın toplantısı düzenledi. İmzacılar adına ortak açıklamayı okuyan eski TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan, geç olmadan ve can kayıpları artmadan Ankara’nın en ulaşılabilir ve üst düzey sağlık hizmeti veren bu hastanelerin açılması gerektiğini söyledi.

‘6 HASTANESİ KAPATILAN ANKARA SALGINA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI’

Kovid-19 salgınında hasta sayısının dünya çapında 1 milyon 270 bini can kaybının ise 69 bini aştığını söyleyen Bayazıt İlhan, “Türkiye ise yeni vaka bildiren ülkeler arasında dünyada altıncı sıraya kadar yükseldi. Ankara da Türkiye’de salgından en çok etkilenen üçüncü şehir ve hastalığın yayılması açısından riskli iller arasında” dedi.

Bilkent Şehir Hastanesinin açılmasıyla birlikte Ankara’nın en köklü, en fazla acil hasta karşılayan, kolay ulaşılabilir ve üst düzey sağlık hizmeti veren hastanelerinin kapatıldığına dikkat çeken İlhan, “Ankara salgına hazırlıksız bir dönemde yakalandı” diyerek şehir hastanesinin işleyişinin oturmadığına, ulaşım sorunlarına ve çalışanlarlar beraber hastaların buraya gitme konusunda istekli olmadıklarına değindi.

“ŞEHİR HASTANELERİ DEV GİBİ AMA HAVA BİLE GİRMİYOR”

Ankara’daki diğer hastanelerin iş yükünün arttığına da dikkat çeken İlhan, “Yepyeni ve dev gibi, hastaların yoğun olarak yönlendirildiği, ancak hekimlerin camlarını açıp havalandıramadıkları, enfekte hastaların yoğunluğundan dolayı kendilerini rahat hissedemedikleri bir hastane ile karşı karşıyayız” dedi. Daha önce bütün Ankaralıları kapsayan Hastanemi Kapatma Platformu ile mücadele ettiklerini ancak yetkililerin taleplerine kulak tıkayarak altı hastaneyi kapattığını hatırlatan İlhan, “Bunlardan biri, Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi. Bu zor dönemde can simidi oldu, ne iyi ki tekrar sağlık hizmetleri için kullanılmaya başlandı. Karantinaya alınan kişiler ve hastaların tedavisi için kullanılmaya başlandı”diyerek bu olağanüstü durumda yaşamsal önem taşıyan ve kapatılan diğer hastanelerin (Ankara Numune Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Dışkapı Çocuk Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ulus Devlet Hastanesi) de açılmasını talep etti.

‘HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE HAZIRIZ’

COVID-19 hastalarının karşılanmasının, tanısının, tedavisinin, gerekirse yoğun bakım tedavilerinin sağlanması için gecikmeden organize edilmesi ve bazılarının ise diğer hastalerın güvenle tedavi edilebilecek merkezler haline getirilmesi çağrısında bulunan İlhan, “HAP olarak, kentimizin kolay ulaşılabilir yerlerinde kapısına kilit vurulmuş durumda boş bekleyen bu hastanelerin yeniden açılması, sağlık hizmetlerine kazandırılması, buralarda çalışacak hekim ve sağlık çalışanlarının organize edilmesi, kent içinde gerekli planlamaların yapılması konusunda her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu belirtiriz” diye konuştu. İlhan, yetkililerin geç olmadan ve can kayıpları artmadan kapatılan hastaneleri açması gerektiğini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)