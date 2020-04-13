Gratis deposunda çalışan 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası

Gözde TEKİN

Kocaeli

Türkiye genelinde yüzlerce mağazası olan Gratis, 19 Mart'tan bu yana mağazalarını geçici olarak kapattı. Tuzla'da bulunan Gratis deposu ise internet üzerinden satışlara devam ediyor. Depoda çalışan işçiler, 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını iddia ederken, bu durumdan kaynaklı endişeli olduklarını söyledi.

Evrensel'e ulaşan Gratis işçileri, kısa çalışma ödeneği kapsamında haftanın üç günü çalıştıklarını belirtti. İşçiler, arkadaşlarının test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı endişeli olduklarını ifade etti.

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Bir Gratis işçisi, "10 Nisan Cuma günü test sonucu pozitif çıkan ilk arkadaşımızın çalıştığı ekibe 'İşe gelmeyin, kendinizi izole edin' demişler. Biz de böyle öğrendik. Yoksa bize hiçbir açıklama yapılmadı. Yapmaları gerekiyor, insanlar canının derdine düşmüş bunlar hâlâ iş derdinde. Evet önlem aldılar ama ne kadar önlem alırsan al bu hastalık biz sokağa çıktığımız, işe gittiğimiz müddetçe yayılmaya devam ediyor. Öğrendik ki hafta sonu iki arkadaşımızın daha virüs testi pozitif çıkmış. Bu da ne kadar hızlı yayıldığının göstergesi" dedi.

Başka bir Gratis işçisi ise, "Biz çok endişeliyiz, Gratis mağazalarını kapattı ama deposu hâlâ çalışıyor çünkü internet alışverişi sürüyor. Evinde kronik rahatsızlığı olan yakını olanlar var, çocuğu olan var. Bize bu korkuyu neden yaşatıyorlar, gerçekten anlamıyorum. Benim çocuğumun solunum rahatsızlığı var, eve her geldiğimde korkuyla yaklaşıyorum çocuğuma" ifadelerini kullandı.

Bir grup arkadaşlarına "Eğer çalışırken koronavirüse yakalanırsam hiçbir şey talep etmiyorum" yazılı bir kağıt imzalatmaya çalıştıklarını iddia eden işçi, "Arkadaşlarımız durumu fark edip itiraz edince geri adım attılar. Bu halde bile bizim canımızı değil kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Arkadaşlarımız niye hastalandı? Siz 'Çalışmaya devam' dediğiniz için... O zaman niye hakkımız olanı almayalım? İşveren sadece kendini düşünüyor, virüs salgını patlamadan önce de işten atmalar vardı, sözleşmeli elemanların çoğunu attılar. Hepimiz korkuyoruz ama birlik olup itiraz etmediğimizde korkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İddiaları sormak için aradığımız Gratis Merkez Ofis telefonlarını ise açan olmadı.

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