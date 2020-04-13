13 Nisan 2020 14:06

Gratis deposunda çalışan 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası

Gratis deposunda çalışan 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Depoda çalışan işçiler, endişeli olduklarını dile getirdi.

Gratis logosu

Gratis logosu

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Gözde TEKİN
    Kocaeli

    Türkiye genelinde yüzlerce mağazası olan Gratis, 19 Mart'tan bu yana mağazalarını geçici olarak kapattı. Tuzla'da bulunan Gratis deposu ise internet üzerinden satışlara devam ediyor. Depoda çalışan işçiler, 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını iddia ederken, bu durumdan kaynaklı endişeli olduklarını söyledi.

    Evrensel'e ulaşan Gratis işçileri, kısa çalışma ödeneği kapsamında haftanın üç günü çalıştıklarını belirtti. İşçiler, arkadaşlarının test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı endişeli olduklarını ifade etti.

    İŞÇİLERE KAĞIT İMZALATMAYA ÇALIŞILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

    Bir Gratis işçisi, "10 Nisan Cuma günü test sonucu pozitif çıkan ilk arkadaşımızın çalıştığı ekibe 'İşe gelmeyin, kendinizi izole edin' demişler. Biz de böyle öğrendik. Yoksa bize hiçbir açıklama yapılmadı. Yapmaları gerekiyor, insanlar canının derdine düşmüş bunlar hâlâ iş derdinde. Evet önlem aldılar ama ne kadar önlem alırsan al bu hastalık biz sokağa çıktığımız, işe gittiğimiz müddetçe yayılmaya devam ediyor. Öğrendik ki hafta sonu iki arkadaşımızın daha virüs testi pozitif çıkmış. Bu da ne kadar hızlı yayıldığının göstergesi" dedi.

    Başka bir Gratis işçisi ise, "Biz çok endişeliyiz, Gratis mağazalarını kapattı ama deposu hâlâ çalışıyor çünkü internet alışverişi sürüyor. Evinde kronik rahatsızlığı olan yakını olanlar var, çocuğu olan var. Bize bu korkuyu neden yaşatıyorlar, gerçekten anlamıyorum. Benim çocuğumun solunum rahatsızlığı var, eve her geldiğimde korkuyla yaklaşıyorum çocuğuma" ifadelerini kullandı.

    Bir grup arkadaşlarına "Eğer çalışırken koronavirüse yakalanırsam hiçbir şey talep etmiyorum" yazılı bir kağıt imzalatmaya çalıştıklarını iddia eden işçi, "Arkadaşlarımız durumu fark edip itiraz edince geri adım attılar. Bu halde bile bizim canımızı değil kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Arkadaşlarımız niye hastalandı? Siz 'Çalışmaya devam' dediğiniz için... O zaman niye hakkımız olanı almayalım? İşveren sadece kendini düşünüyor, virüs salgını patlamadan önce de işten atmalar vardı, sözleşmeli elemanların çoğunu attılar. Hepimiz korkuyoruz ama birlik olup itiraz etmediğimizde korkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

    İddiaları sormak için aradığımız Gratis Merkez Ofis telefonlarını ise açan olmadı.

    Gratis çalışanı: Bu yaşadıklarımızdan sorumlu korona mı devlet-patron kardeşliği mi?

    Gratis çalışanı: Bu yaşadıklarımızdan sorumlu korona mı devlet-patron kardeşliği mi?

    Türkiye'de koronavirüs: 1198 can kaybı, 56 bin 956 vaka | Tüm gelişmeler (13 Nisan)

    Türkiye'de koronavirüs: 1198 can kaybı, 56 bin 956 vaka | Tüm gelişmeler (13 Nisan)

    Gratis de koronavirüs riskine karşı mağazalarını kapattı

    Gratis de koronavirüs riskine karşı mağazalarını kapattı

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    İnfaz paketinde istihbarata yeni yetki çıktı: Mahpusu sorgulayabilecekler
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Empati de sınıfsal

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüse karşı mücadele hükümete rağmen başarıya ulaşabilecek!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    5 milyon mülteci açlıkla karşı karşıya

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Brezilya'da darbe?

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    “Kitlesel beceriksizlik silahları”

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA’i değiştiren emek mücadelesi: 1964 All-Star boykotu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Diyarbakır Sağlık Platformu: 10’dan fazla sağlıkçı enfekte oldu
    Diyarbakır Sağlık Platformu: 10’dan fazla sağlıkçı enfekte oldu

    Diyarbakır Sağlık Platformu, yazılı açıklama yaparak kentteki 10’dan fazla sağlık emekçisinin koronavirüsten enfekte olduğunu açıkladı.

    İnfaz paketinde istihbarata yeni yetki çıktı: Mahpusu sorgulayabilecekler
    İnfaz paketinde istihbarata yeni yetki çıktı: Mahpusu sorgulayabilecekler

    TBMM’de görüşmeleri devam eden infaz paketine göre; istihbarat birimleri, tutuklu ve hükümlüyü cezaevinden alarak, sorgulayabilecek. İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan tepki gösterdi

    Gratis deposunda çalışan 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası
    Gratis deposunda çalışan 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası

    Gratis deposunda çalışan 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Depoda çalışan işçiler, endişeli olduklarını dile getirdi.

    ÇAYKUR'da paket paket korona: Önlem alınmıyor, üretime 3 vardiya devam ediliyor
    ÇAYKUR'da paket paket korona: Önlem alınmıyor, üretime 3 vardiya devam ediliyor

    ÇAYKUR bünyesindeki işletmelerde koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı artarken paketleme fabrikasındaki işçiler önlem alınmadığını, üretimin 3 vardiyayla sürdüğünü söylüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 17 mahkumda virüs tespit edildi, 3 mahkum öldü
    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 17 mahkumda virüs tespit edildi, 3 mahkum öldü

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Bakan, virüs nedeniyle ölümler olduğunu da ifade etti.

    Eczaneden maske almak için ne yapmalı, nelere dikkat etmeli?
    Eczaneden maske almak için ne yapmalı, nelere dikkat etmeli?

    Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, ücretsiz maskelerin eczanelerden temin edilmesi konusunda yapılması gerekenleri sıraladı.

    Süleyman Soylu'dan istifa açıklaması: Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etti
    Süleyman Soylu'dan istifa açıklaması: Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istifasının kabul edilmemesinin ardından ilk açıklama: Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah.

    İTO: İzmir'de 266 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi
    İTO: İzmir'de 266 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

    İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de 266 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Kitaplar okunduğu dönemin izlerini taşır biraz da
    Kitaplar okunduğu dönemin izlerini taşır biraz da
    Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi
    Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi
    Diyarbakır'da hayat damda
    Diyarbakır'da hayat damda
    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Ne olur evde kal
    Ne olur evde kal

    Evde kalan bir kadın, çalışan kadınlar hakkında yazdı: Hayat maalesef şarkıcının, fiyatı epey yüksek konforlu bir yatağın üzerinde para karşılığında evde kal mesajı vermesi gibi romantik değil!

    İzin haklarımız o koltuklarda oturan insanların iki dudakları arasında olmamalı
    İzin haklarımız o koltuklarda oturan insanların iki dudakları arasında olmamalı

    Ekonomik sıkıntının yaşandığı evdeki hesabın virüsle karşılaştığı şu günlerde ücretsiz izin omuzlarımızdaki yükün artmasına neden olmaktadır.

    Denizli'de verilmeyen koruyucu ekipman verilmiş gibi gösterilmek istendi
    Denizli'de verilmeyen koruyucu ekipman verilmiş gibi gösterilmek istendi

    SES Denizli Şube Başkanı Selçuk Göçer, Denizli Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına tüm koruyucu ekipman dağıtılmış gibi form imzalatılmaya çalışıldığını belirtti.

    İTO: İzmir'de 266 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi
    İTO: İzmir'de 266 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

    İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de 266 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Saya işçisi Suriyeli Halil: Yasak koyuluyorsa yardım da edilsin
    Saya işçisi Suriyeli Halil: Yasak koyuluyorsa yardım da edilsin

    Kayıtsız ve sigortasız çalışma koşullarında çalışan 20 yaşındaki Suriyeli saya işçisi Halil soruyor: "Normal zamanda geçimimizi sağlayamıyoruz, bu salgın döneminde çalışmadan nasıl geçinelim?”

    Bir garip karantina
    Bir garip karantina

    Önümüzdeki hafta, sokağa çıkan insanlar nedeniyle hasta sayısında bir artış olursa, bunun tek sorumlusu başta içişleri bakanı olmak üzere hükümettir.