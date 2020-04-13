13 Nisan 2020 04:52

‘Tarım işçilerine servis tahsis edilsin’

Tarım işçileri salgın öncesi iş alanına tek arabayla çıkarken şimdi ise 2 veya 3 araba gerekiyor. Ancak yetkililer adım atmıyor.

ıspanak toplayan tarım işçileri

Fotoğraf: Nevra Uçkaç/DHA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Turan DAL
    Mersin

    Mersin’de koronavirüs salgını nedeniyle servis araçlarında yolcu sayısının azaltılması kararının faturası tarım işçilerine çıktı. İşverenler sorunun çözümü için adım atmazken, kamu kurumları da soruna çözüm getirmedi. İşçilerin çalışma bölgelerine gidemez hale geldiğini söyleyen Güvencesiz İşçiler Derneği (GİŞDER) Başkanı Abdusselam Kutlu sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

    Mağduriyetin giderilmesi için Mersin İl Tarım ve Mersin İl Sağlık Müdürlükleri ile görüşmelerde bulunduklarını aktaran Kutlu, “Tarım işçileri salgın öncesi iş alanına tek arabayla çıkarken şimdi 2 veya 3 araba gerekiyor. Haliyle bu ekstra masrafı karşılayabilecek kimse yok. İşverenler de bu konuda mağduriyeti giderici bir adım atmıyor. Servislerin yolcu sayısının azaltılması salgın için gerekli bir önlem ama üretimde tarımın devamlılığını sağlayan işçiler için olanaklar sağlanmalı” diye konuştu.

    Mersin Büyükşehir Belediye Ulaştırma Dairesi Başkanlığı ile de görüştüklerini ve “Mevzuatın dışına çıkamayız” yanıtını aldıklarını söyleyen Kutlu, işçilerin 1 servisi dahi karşılayabilecek maddi durumu olmadığını söyledi. İşçilere bir an önce servis tahsis edilmesini isteyen Kutlu, “Tüm yollar Ulaşım Daire Başkanlığına çıkıyor. Biz Başkanlıktan, belediyelere yetki verilmesini ve bu yetki doğrultusunda tarım işçilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için düzenleme yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

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