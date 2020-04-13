13 Nisan 2020 04:42

Metal işçileri: Koronavirüs tespit edilmesine rağmen fabrikada her şey eskisi gibi

"Sadece kâr güdüsüyle hareket eden, insan sağlığının hiçe sayıldığı bu firmada çalışmanın durdurulmasını, çalışanların ücretli olarak izine çıkarılmasını talep ediyoruz."

Metal işçisi yüzünde maske ile kaynak yaparken

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Metal işçileri
    İstanbul

    Merhaba, biz inşaat sektörüne alüminyum cephe üretimi yapan bir alüminyum ve metal sanayi firmasında çalışmaktayız.

    Firmanın koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başladığı günden bu yana takındığı tutumun, uygulamakta geç kaldığı önlemlerin kaygılarını taşıyoruz. Çalışan 2 arkadaşımızın koronavirüse yakalandığına dair bir duyumun fabrika içinde yayılması doğal olarak bizim daha da fazla kaygılanmamıza neden oldu. Arkadaşlarımız kontrol amaçlı hastaneye yollandılar ve sonra apar topar bir şekilde izin verdiler. Bizlere ise bilgi verilmedi. Hastaneye sevk edilen arkadaşlarımızın arasında yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri olanların olduğunu sonradan öğrendik. Durumu bilen arkadaşlarımıza sorduğumuzda işlerini kaybetme korkusuyla durumu bizimle paylaşmakta çekinceleri olduğunu anlamıştık. Bu söylentilerin ve panik havasının hâlâ fabrikada devam etmesine rağmen yönetimden bir açıklama yapılmadı.

    Hepimiz diken üstünde bu korkuları taşırken, fabrikamızda koronavirüs taşıyan arkadaşların tespit edilmesine rağmen şirkete hâlâ parmak basarak giriş yapıyoruz. Servisleri eskisi gibi kullanmaya devam ediyoruz, aynı yemekhanede kalabalık bir şekilde yemek yemeye devam ediyoruz. İş esnasında kullandığımız araç gereçlerin de herkes tarafından fazlaca temasa açık olması nedeniyle eğer bu hastalığı taşıyorsak birbirimize bulaştırma riskini arttırıyoruz.

    Bizler hayatlarımıza mal olacak şekilde, sadece kâr güdüsüyle hareket eden, insan sağlığının hiçe sayıldığı bu firmada çalışmanın durdurulmasını, çalışanların ücretli olarak izine çıkarılmasını talep ediyoruz. Eğer bu taleplerimiz yerine getirilemeyecek taleplerse, en azından insanca çalışma koşullarının oluşturulması için tüm çalışanlara tarama testi yapılmasını ve sonuçların bütün işçilerle paylaşılmasını, fabrikaya gelmesi zorunlu olmayan arkadaşlarımızın evden çalışmasını, üretimde çalışan arkadaşlarımız için çalışma ortamının mümkün olan en uygun hale (Sosyal mesafe vb. gözetilerek) getirilmesini, vardiya düzenlemesi gibi yöntemlerle fabrikadaki yoğunluğun azaltılmasını talep ediyoruz.

    Bu süreçte sürekli televizyonlarda herhangi bir ihmalle karşılaştığımızda arayabileceğimizin söylendiği Sağlık Bakanlığı ihbar hattını aradık ve karşımıza 14 maddeyi tekrarlayan bir bant kaydı çıktı, bir operatöre ulaşmak mümkün değil. Aynı zamanda bu hasta arkadaşların çalıştığı işyerinin ilgili sağlık yetkilisi tarafından neden Sağlık Bakanlığına bildirilmediğini, şirket çalışanlarının neden karantinaya alınmadığını da merak ediyoruz ve açıklanmasını istiyoruz. Evrensel gazetesine çalışanların yanında sergilediği bu tutum için ve bizim sesimize yer verdiği için de ayrıca teşekkür ederiz.

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