İşçilerden ‘İki günde virüs biter mi?’ tepkisi

Ahmet AKARSU

Kayseri

İki saat kala ilan edilen iki günlük hafta sonu sokağa çıkma yasağı halk arasında paniğe neden oldu. Tüm ülkede olduğu gibi Kayseri’de de fırın, market ve manav önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Yasağa ve ortaya çıkan görüntülere tepki gösteren bir kamu işçisi, herkesin elinden geldiğince bugüne kadar önlem almaya çalıştığını anlatarak “Sosyal izolasyon denilen şeyi yapmaya çalışıyorduk. Ama yasak iki saat önce ilan edilince herkes iç içe marketlere koştu. Tüm önlemler bozuldu” dedi. Bir metal işçisi ise yasağın virüsü yaymaya mı hizmet ettiğini sorarak “Herkesin marketlere çullanması sonucu virüs için alınan önlemler boşa gitti. Birkaç gün öncesinden haber verilse bunlar olmazdı” diye tepki gösterdi karara.

‘SONUMUZ İYİ DEĞİL’

Bir tekstil işçisi ise yaşananlar karşısında ne diyeceğini bilemediğini söyleyerek “İnsanları sokağa döken karara mı yanayım, evde yiyecek eksiğimizin olduğuna mı yanayım, virüsün yayıldığına mı bilemedim. Sonumuz iyi değil bu gidişle” diye konuştu. Bu süreçte işçilerin hafta içi çalışıp hafta sonu çalışmadığı bilgisini veren metal işçisi, “Önce yasak yok dendi. Birden yasak ilan edildi. İller arası geçiş yok denildi. Çalışan işçilere serbest oldu. 20 yaş altı yasak denildi. 18-20 yaş arası gençlere çalışabilirsiniz denildi. Şimdi de hafta sonu yasağı geldi. Neden bir haftalık ya da bir aylık değil de iki günlük? İki günde virüs biter mi?” diye sordu. (Kayseri/EVRENSEL)

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Pala: ‘İyi mi, kötü mü yönetiliyor’ tartışması bitti

31 il için alınan sokağa çıkma yasağı kararı | Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu değerlendirdi

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)