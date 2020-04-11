Uşak’ta iplik fabrikasında çalışan bir kadın işçinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Uşak yerel basınında yer alan habere göre 46 yaşındaki kadın işçi koronavirüs sebebiyle 5 Nisan’da hayatını kaybetti. Kadın işçinin kimliği hakkında ise resmi kurumlar tarafından bir açıklama yapılmadı.



Yaklaşık 600 işçinin çalıştığı fabrika daha önce 13 gün üretime ara verdiğini duyurmuştu. 6 Nisan pazartesi günü tekrar üretime başlayan fabrikada işçiler kadın işçinin gripten dolayı yaşamını yitirdiğini bildiklerini ifade etti.

İddiaların muhatabı olan Kaynak İplik fabrikasını aradığımızda telefonu açan kişi kendini tanıtmadı, iddiaların kendileriyle ilgili olmadığını, 13 günlük aradan sonra çalışmaya devam ettiklerini ve fabrikada vakanın hiç görülmediğini söyledi. (Uşak/EVRENSEL)

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