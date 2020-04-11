11 Nisan 2020 14:25 Güncelleme: 11 Nisan 2020 15:07

Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Uşak’ta iplik fabrikasında çalışan bir kadın işçinin koronavirüsten hayatını kaybettiği iddia edildi.

GÜNCELLENDİ

Fotoğraf: Evrensel

Uşak’ta iplik fabrikasında çalışan bir kadın işçinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Uşak yerel basınında yer alan habere göre 46 yaşındaki kadın işçi koronavirüs sebebiyle 5 Nisan’da hayatını kaybetti. Kadın işçinin kimliği hakkında ise resmi kurumlar tarafından bir açıklama yapılmadı. 

Yaklaşık 600 işçinin çalıştığı fabrika daha önce 13 gün üretime ara verdiğini duyurmuştu. 6 Nisan pazartesi günü tekrar üretime başlayan fabrikada işçiler kadın işçinin gripten dolayı yaşamını yitirdiğini bildiklerini ifade etti.

İddiaların muhatabı olan Kaynak İplik fabrikasını aradığımızda telefonu açan kişi kendini tanıtmadı, iddiaların kendileriyle ilgili olmadığını, 13 günlük aradan sonra çalışmaya devam ettiklerini ve fabrikada vakanın hiç görülmediğini söyledi. (Uşak/EVRENSEL)

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)

İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

Koronavirüs tedbirleri işçileri kapsamıyor

Koronavirüs tedbirleri işçileri kapsamıyor

Reklam
EGE HABERLERİ
Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Uşak’ta iplik fabrikasında çalışan bir kadın işçinin koronavirüsten hayatını kaybettiği iddia edildi.

İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

İzmir Çiğli Atatürk OSB bulunan ve DERİTEKS Sendikasının örgütlü olduğu Akar Tekstil'de sendika 35 işçide Kovid-19 pozitif çıktığını söyledi.

Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti

Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

Salgın nedeniyle işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan düzenlemenin yetersiz olduğuna dikkat çeken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli” dedi.

Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi

Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları için kiraladığı yurdu geri çeviren DEÜ yönetimi çalışanlarına konaklama ihtiyacı güncelleme formu gönderiyor.

Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı

Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı

İzmir’deki gıda fabrikalarında salgının durumuna ilişkin bilgi veren Gıda-İş MYK Üyesi Mazhar Uzbek, “Üretimi artırma politikasından vazgeçilerek insanı yaşatma politikası uygulanmalıdır” dedi.

Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz

Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz

Manisa OSB’deki Vestel fabrikasında çalışan bir işçi, önlem aldığını ancak ücretli izin verilmediği sürece alınan tüm önlemlerin yetersiz kalacağını dile getirdi.

Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!

Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!

Denizli’de esnaf, “Alacaklı borcunu istiyor, devlet borcu olana kredi vermiyor. Alsak bile dükkan kapalı nasıl geri ödeyeceğiz” kaygısı yaşıyor.

Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk

Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk

Akar Tekstil'de bir işçinin Kovid-19'a yakalanması üzerine çalışmaktan kaçınma hakkını kullanıp iş bırakan işçiler sopalı saldırıya uğramıştı. Fabrikada virüs tespit edilen işçi sayısı 12’ye yükseldi.

Balçova metrosu inşaatında çalışanlarda koronavirüs tespit edildiği iddia edildi

Balçova metrosu inşaatında çalışanlarda koronavirüs tespit edildiği iddia edildi

Balçova metrosu inşaatında çalışanlar arasında Kovid-19 teşhisi konulan kişilerin çıkması iddiası üzerine işin devam etmesi, işçiler arasında tedirginliğe yol açtı.

Kırmızı derenin ardından çevre felaketi çıktı: Nikel madeni!

Kırmızı derenin ardından çevre felaketi çıktı: Nikel madeni!

Geçtiğimiz Şubat ayında Akhisar Gördes sınırları içerisindeki Başlamış Deresi sularının kırmızı renkte akmasının arkasından bölgede faaliyet yürüten nikel madeni çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına özel ring otobüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına özel ring otobüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odası'ndan gelen talep üzerine sağlık çalışanlarına özel servis tahsis etti. ESHOT Genel Müdürlüğü sadece sağlıkçılar için üç yeni hat planlaması yaptı.