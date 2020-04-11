Sağlık çalışanı anlatıyor: Hastane yönetimi bize bez maske dağıttı

Sağlık çalışanı

Kocaeli

Kocaeli’de özel bir hastanede laboratuvar teknikeri olarak çalışıyorum. Ülkemizde Kovid-19 vakaları görülmeye başladığında ilk tedbir alması gereken kurumlar hastanelerdir. Benim çalıştığım hastanede ise hâlâ alınan tedbirlerin yeterliliği çok az.

Personele N95 maske verilmemesi bir yana, hastanede cerrahi maske olarak bilinen basit koruyuculu maske dahi yeterli miktarda bulunmuyor. Bizlere birer tane maske verip, bu maskeyi tüm mesai saatimiz boyunca kullanmamızı söylüyorlar. Maske azlığı olduğu için çalışmakta olduğum kurum bez maske temin etti, yıkayıp, dezenfekte edip kullanmamızı önerdi. Hiçbir koruyuculuğu olmayan bu bez maskelerle hayatımız riske atılıyor, bizler evimizden maske getirip, kendi önlemimizi almaya çalışıyoruz. Koruyucu gözlükten de yeterli sayıda yok. Her birime 1 adet olacak şekilde dağıtım yaptılar. Laboratuvardaki 6 kişi aynı gözlüğü takıyoruz. El yıkamanın önemli olduğu bu zaman da idareli eldiven kullanımının yanı sıra hastanede sabun olmaması da hijyen koşullarını hiçbir şekilde desteklemiyor.

Her geçen gün hastaneye başvuran koronavirüslü hastaların sayısı artarken, testi pozitif çıkan personelin sayısı da artmaya devam ediyor. Hastanemizde birçok sağlık personelinin testi pozitif olmasına rağmen yeterli sağlık ekipmanları sağlanmamaya devam ediyor, risk altında çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bu eksikliklerin yanında bir de maddi olarak çöküyoruz. Yemekhanede artık yemek yenmeyeceği söylenildi, maaşları zamanında ödemeyen bir kurum olarak ekstra bir yemek ücreti vermeden bizleri evimizden yemek getirmeye yönlendiriyor. Bu da bizleri manen yorgun zamanlardayken, maddiyat olarak da yoruyor.

Bu kadar zor şartlarda çalışırken, bir de devletin kısmi çalışma ödeneğine bizi de dahil edip, sigortamızın 15 gün yatıp, maaşımızın yarısını İŞKUR üzerinden, yarısını hastanenin ödeyeceğini bildirdiler. Böyle bir durumda 15 gün çalışmamız gerekirken, bizler tam zamanlı çalışıyoruz. Üstelik bunu zorla kabul ettirmeye çalışıyorlar, kabul etmezsek işten çıkarılabileceğimizi söylüyorlar. Laboratuvarda yeterli personel olmadığı için 24 saat nöbet dönüyoruz. Bizler yeterli koruyucu donanım, sağlık çalışanlarının sayısının artmasını ve çalışma saatlerinin kısaltılmasını istiyoruz. Bu sürecin bir de hastaları etkileyen kısmı var. Testleri pozitif çıkan doktorların, hastalarına hiçbir şekilde bilgilendirme yapılmıyor. Acile “Kovid şüphemiz var” deyip başvuran hastalardan ücret alınmaması gerekirken, mesai saatleri dışında gelen hastalara acil hekimimizin gözlem yeteneğine göre teşhis koyuluyor. Doktor “Evet hasta Kovid-19” derse hastadan ücret talep edilmiyor. Ertesi gün numune alınması için işlemler başlatılıyor ama doktor “Hayır Kovid değil” derse acilde yapılabilecek tedaviler uygulanıp, hastadan uygulanan tedavinin ücreti alınıp gönderiliyor.

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