10 Nisan 2020 11:27
Son Güncellenme Tarihi: 10 Nisan 2020 19:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 98 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

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Fahrettin Koca

Fahrettin Koca | Fotoğraf: AA

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    Koronavirüsle ile mücadele için kurulan Bilim Kurulunun saat 16.00’da başlayan ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

    Bakan Koca, açıklamasında koronavirüs dolayısıyla son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 1006 kişinin Kovid-19 dolayısıyla kaybedildiğini açıkladı. Koca, son 24 saatte 30 bin 864 yeni test uygulandığını, 4 bin 747 yeni tanı konduğunu ve 281 hastanın iyileştiğini belirtti. 

    Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

    • Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşerek taburcu edildi.
    • Türkiye'nin bütün illeri, ilçeleri, köyleri koronavirüs gerçeğiyle yüzleşmek zorunda.
    • Meclise gelen Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa Tasarısı bizler için de büyük önem taşımaktadır.
    • Meclisten tüm sağlık personelimiz için şiddete karşı bir kalkan istiyoruz.
    • Maskeleri ücretsiz ulaştırmaya başladık, e-devlet üzerinden göndermeye devam ediyoruz.

    (HABER MERKEZİ)

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