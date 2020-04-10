Koronavirüs nedeniyle 1006 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (10 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

ÖZET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı 1006'ya yükseldi.

"Ayrımcı" infaz indirimi teklifinin ilk 10 maddesi TBMM'de kabul edildi. Birleşime bügün devam ediliyor.

"İşten çıkarma yasaklanıyor" diye sunularak ücretsiz iznin önünü açan teklife tepkiler büyüyor.

Karantinaya alınan yerleşim birimlerine her gün yenileri ekleniyor.

10 Nisan 2020 09:46
Son Güncellenme: 10 Nisan 2020 19:47
Sayfa, 5 dakikada bir yenilenir.
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19:32

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TÜRKİYE'DE CAN KAYBI 1006'YA YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Son 24 saat verilerini paylaşan Koca, can kaybının 1006'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, açıklamasında koronavirüs dolayısıyla son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 1006 kişinin Kovid-19 dolayısıyla kaybedildiğini açıkladı. Koca, son 24 saatte 30 bin 864 yeni test uygulandığını, 4 bin 747 yeni tanı konduğunu ve 281 hastanın iyileştiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 98 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 98 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

19:13

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İHD ŞUBE BAŞKANI GÜLSEREN YOLERİ: CEZAEVLERİNDEKİ ÖNLEMLER YETERSİZ

Koronavirüs nedeniyle risk altında olan cezaevlerindeki tutukluların durumuna dair konuştuğumuz İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Gülseren Yoleri, Silivri Cezaevinde 2 bin 500 mahpusun olduğunu ancak bir tane doktorun olduğunu belirterek "Bir mahpusun ayda bir revire çıkma şansı var. Böyle koşullarda salgının durdurulması imkansız" dedi.

İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri: Cezaevlerindeki önlemler yetersiz

İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri: Cezaevlerindeki önlemler yetersiz

 

19:11

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TTB MERKEZ KONSEY ÜYESİ HALİS YERLİKAYA: İHRAÇ EDİLEN SAĞLIKÇILARA İHTİYAÇ VAR

Bölge illerinde hem teknik hem de sağlık çalışanı anlamında büyük bir gereksinim olduğunu söyleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya, deneyimli arkadaşlarının haksız ve hukuksuz olarak ihraç edildiğini söyledi. Salgın döneminde sağlık çalışanlarına ihtiyaç olduğunu belirten Yerlikaya, ihraç olanların göreve çağrılmasını istedi.

TTB Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya: İhraç olan sağlıkçılara ihtiyacımız var

TTB Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya: İhraç olan sağlıkçılara ihtiyacımız var

 

19:10

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İLETİŞİM-İŞ: İŞÇİYE SEFALET, PATRONA KIYAK

Hükümetin "İşten atmalar yasaklanıyor" diye lanse ettiği yasa tasarısının patronlara yapılmak istenen bir kıyak olduğunu belirten DİSK/İletişim-İş Sendikası, zorunlu olmayan tüm üretim ve hizmetlerin durdurulmasını, çalışanlara ücretli izin verilmesini talep etti.

İletişim-İş: İşçiye sefalet, patrona kıyak yasası kabul edilemez

İletişim-İş: İşçiye sefalet, patrona kıyak yasası kabul edilemez

18:41

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ÇAYKUR İŞÇİLERİ İÇİN ÇAĞRI: GEÇ OLMADAN ÖNLEMLER ALINSIN

ÇAYKUR işçileri koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerinde “Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların ve kamuda çalışan hasta işçilerin idari izinli sayılacağı”na ilişkin genelgeye rağmen hasta işçilere idari izin verilmediğini iddia etti. Öte yandan İyidere’deki Kalecik Çay Fabrikasında çalışan bir işçide koronovirüs teşhisi konulmasıyla fabrika kapatıldı işçiler izne gönderildi. DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan da geç kalınmadan ÇAYKUR’da gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

ÇAYKUR işçileri için çağrı: Geç olmadan gerekli önlemler alınsın

ÇAYKUR işçileri için çağrı: Geç olmadan gerekli önlemler alınsın

 

16:09

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METROBÜSLERDE TERMAL KAMERA ÖNLEMİ

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs tedbirleri kapsamında metrobüs istasyonlarına termal kamera yerleştirdi.

Uzunçayır, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şirinevler ve Avcılar istasyonlarına kurulan termal kameralarda ateşi yüksek çıkan yolcular, en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Kurulan termal kamera sistemi, güvenlik personelinin görev yaptığı noktalardaki bilgisayarlara görüntü aktarıyor. Güvenlik personeli, turnikelerden geçen kişilerin ateş derecelerini, ekrandan takip edebiliyor.

16:04

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İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: ŞANTİYELER KAPATILMALIDIR

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, şantiyelerdeki eksikleri açıklayarak, inşaat işçilerinin tehlike altında olduğunu ve şantiyelerin belirli bir süre kapatılması gerektiğini belirtti.

İMO İstanbul Şubesi: İşçiler risk altında, şantiyeler acilen kapatılmalı

İMO İstanbul Şubesi: İşçiler risk altında, şantiyeler acilen kapatılmalı

16:02

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"SALGININ FATURASINI MİLYONLARCA ÇALIŞANA YÜKLEMEKTEN VAZGEÇİN"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "işten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor" diye sunulan teklife tepki gösterdi. "İşten çıkartılma yasağı çalışan işçinin ücret dahil tüm haklarını garanti altına alacak şekilde düzenlenmelidir" diyen Ağbaba, şu çağrıyı yaptı:

"İşten çıkarılması yasaklanan ve işveren tarafından çalıştırılmayıp ücretsiz izne çıkarılan işçilere en az asgari ücret düzeyi olmak üzere, mevcut ücretlerine paralel olarak kısa çalışma ödeneğine uygun ödeme yapılmalıdır. Hükümet artık virüs krizini fırsata çevirip salgının tüm faturasını milyonlarca çalışana yüklemekten vazgeçmelidir."

Veli Ağbaba: Salgının tüm faturası milyonlarca çalışana yükleniyor

Veli Ağbaba: Salgının tüm faturası milyonlarca çalışana yükleniyor

15:30

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MASKE GÖNDEREN CHP'Lİ BELEDİYEYE TEŞEKKÜR EDEN DOKTORA SORUŞTURMA AÇILDI

İzmit’te sağlık çalışanlarına maske gönderen CHP’li İzmit Belediyesine teşekkür eden doktor hakkında soruşturma açıldı.

Maske gönderdiği için CHP'li İzmit Belediyesine teşekkür eden doktora soruşturma

Maske gönderdiği için CHP'li İzmit Belediyesine teşekkür eden doktora soruşturma

15:56

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PROF. DR. AHMET SALTIK'A YÖNELİK SALDIRILARA TEPKİ

SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak, Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın iktidara yakınlığıyla bilinen medya tarafından hedef gösterilmesine ve ölümle tehdit edilmesine tepki gösterdi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Evrensel'e verdiği röportajda, "İktidar rasyonel (akılcı), bilimsel tavsiyeleri keyfi biçimde uygulamaz ya da kısmen uygularsa; ödeyeceğimiz bedel daha çok ölüm - daha çok hastalık ve ekonominin çökmesi olacaktır ve Bilim Kurulundaki arkadaşlarımız buna itiraz etmelidir. Meslektaşlarımızın böylesi bir durumda 'Bu sorumluluğa ortak olmayacağız’ diyerek istifa etmesi gerekir” demişti.

Bilim insanlarını rahat bırakın, Ahmet Saltık yalnız değildir!

Bilim insanlarını rahat bırakın, Ahmet Saltık yalnız değildir!

15:05

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DERSİM'İN GEÇİTVEREN KÖYÜ 10 GÜNÜ AŞKIN SÜREDİR KARANTİNADA

Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren Köyü, 10 günü aşkındır karantina altında. Köyün muhtarı Bayram Güzel, "Muhtemelen birkaç güne kadar köyümüzde birçok şey normale dönecektir" dedi.

Dersim’de bir köy 10 günü aşkın karantinada

Dersim’de bir köy 10 günü aşkın karantinada

15:04

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DİŞ HEKİMİ SEYFİ GÜR, KORONAVİRÜS NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Diş hekimi Seyfi Gür, tedavi gördüğü Ankara Bayındır Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Gür’ün yaşamını yitirdiği İSİG Meclisi sosyal medya hesabından duyurdu.

14:25

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"ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KOVİD-19 TESTİNİ NEDEN DURDURNUZ?"

Ankara Tabip Odası 1 günde 9 acil sağlık çalışanında Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine düzenli test uygulamasının durdurulmasına tepki gösterdi.

Bunun akıl almaz bir durum olduğu belirtilen açıklamada, "Tarama testi uygulamasını 112 acil grubunda neden durdurdunuz?" diye soruldu.

Ankara Tabip Odası: 112 acil grubunda koronavirüs testini neden durdurdunuz?

Ankara Tabip Odası: 112 acil grubunda koronavirüs testini neden durdurdunuz?

14:15

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SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN EK ÖDEMELERİNDE AYRIMCILIK YAPILIYOR

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, iktidarın tüm sağlık çalışanlarına 3 ay üst tavandan performans ödemesi yapılacağını açıkladığını ancak durumun böyle olmadığını söyledi.

Taşcıer, Sağlık Bakanlığının yayınladığı “COVID-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar” yazısına göre ek ödemelerde sağlık çalışanları arasında ayrımlara gidildiğini söyledi. 

Taşcıer, "Motivasyon artırmak maksadıyla hayata geçirilen bu uygulama, yapılan ayrımcılık ile adeta motivasyon kırıcı bir etken haline gelmiştir" dedi.

CHP'li Taşcıer: Sağlık emekçilerine ek ödemelerde ayrımcılık yapılıyor

CHP'li Taşcıer: Sağlık emekçilerine ek ödemelerde ayrımcılık yapılıyor

14:12

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"PTT'YE AİT 14 İŞYERİNDE 28 VAKA TESPİT EDİLDİ" İDDİASI

KESK Haber-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İbrahim Damatoğlu, sendika olarak PTT işyerlerindeki koronavirüs şüphelerini her yönüyle yakından takip ettiklerini belirterek 14 ayrı işyerinde 28 ayrı pozitif vaka tespit edildiğini söyledi.

Haber-Sen PTT'ye ait 14 ayrı iş yerinde 28 vaka tespit edildiğini iddia etti

Haber-Sen PTT'ye ait 14 ayrı iş yerinde 28 vaka tespit edildiğini iddia etti

14:02

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"KATLİAM SORUMLULARI ÇIKACAK, GAZETECİLER CEZAEVİNDE KALACAK"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AKP’nin getirdiği infaz düzenlemesinin "adil ve eşit olmadığı için vicdanlara sığmadığını" söyledi.

Çakırözer “Bu düzenleme ile ülke tarihine geçen ve milyonların vicdanında yargılanması devam eden Soma, Ermenek maden cinayetleri, Çorlu, Ankara tren cinayetleri ve Aladağ yurt cinayetlerinin sorumlularına cezasızlık var. Gaspçıyı, hırsızı, rüşvetçiyi, yaralayan, öldüreni affediyorsunuz ama bunları yazan gazetecileri içeri girecek. Bunu ne hukuk terazisi ne de vicdalra kabul eder” dedi.

CHP’li Çakırözer: Katliam sorumluları serbest, gazeteciler cezaevinde kalacak

CHP’li Çakırözer: Katliam sorumluları serbest, gazeteciler cezaevinde kalacak

13:55

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İSTANBUL TABİP ODASINDAN DÖRDÜNCÜ KORONAVİRÜS RAPORU

İstanbul Tabip Odası, Kovid-19 salgınına karşı mücadeleye ilişkin hazırladığı "Korona Günlerinde İstanbul'da Sağlık-4 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Raporu" yayımladı.

İşyerlerinde çalışan hekimlerin ve salgına rağmen çalışmak zorunda kalan işçilerin yaşadıklarına yer verilen raporda, hızla atılması gereken adımlar sıralandı.

İşçilerin sağlığının tehlikeye atıldığına dikkati çekilerek herkesin geçiminin güvence altına alınması önündeki tek engelin "kapitalistlerin kâr hırsı" olduğu vurgulandı. 

İTO'dan 4'üncü korona raporu: Tek engel kapitalistlerin kâr hırsı

İTO'dan 4'üncü korona raporu: Tek engel kapitalistlerin kâr hırsı

13:45

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10 EKİM KATLİAMI'NDA YAŞAMINI YİTİRENLER BU KEZ SOSYAL MEDYADA ANILACAK

10 Ekim-Der, her ayın 10’unda gerçekleştirilen Ankara Katliamı anmasını bu ay koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden gerçekleştirieceklerini açıkladı.

10 Ekim Ankara Katliamı'nda hayatını kaybedenler sosyal medyadan anılacak

10 Ekim Ankara Katliamı'nda hayatını kaybedenler sosyal medyadan anılacak

13:20

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DEMOKRASİ İÇİN HUKUKÇULARDAN İNFAZ DÜZENLEMESİNE ELEŞTİRİ

Demokrasi İçin Hukukçular, Meclis genel kurulunda görüşülen infaz yasa teklifinin ayrımcı ve hukuk dışı olduğunu belirterek 10 maddelik bir açıklama yaptı. Cezaevlerindeki hükümlülere denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarında siyasilere yönelik ayrımcılığa dikkat çekilen açıklamada, 2014 yılından önce cinsel saldırı, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti suçlarına özel af getirilmesine tepki gösterildi.

Demokrasi İçin Hukuk: İnfaz yasası ayrımcı ve hukuk dışı

Demokrasi İçin Hukuk: İnfaz yasası ayrımcı ve hukuk dışı

13:15

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İŞÇİ KONFEDERASYONLARINA ÜRETİM GELEN GÜCÜ DE İÇEREN ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) koronavirüs salgını döneminde işçilerin yaşayacağı hak gasplarına karşı üç konfederasyona da çağrı yaparak, “Üretimden gelen gücü kullanmayı da kapsayan ortak bir mücadeleye ihtiyacımız var” dedi.

İİSŞP’den konfederasyonlara çağrı: Üretimden gelen gücü kapsayan ortak mücadele

İİSŞP’den konfederasyonlara çağrı: Üretimden gelen gücü kapsayan ortak mücadele

12:58

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BİLİM KURULUNA "CEZAEVLERİ İÇİN NE ÖNERDİNİZ" SORUSU

Demokrasi için Birlik, Bilim Kurulu üyelerine bir mektup gönderdi. 270 bin insanın cezaevinde yaşaması Bilim Kurulu tarafından göz ardı edilemeyeceği belirtilen mektupta, kurul bu konuda bir açıklama yapmaya davet edildi. Kurula, "Koranavirüsün hükümlü ve tutuklulara bulaşmaması için hangi önlem ve önerileri tavsiye haline getirip siyasi iktidara önerdiniz" sorusu yöneltildi.

DİB'den Bilim Kurulu'na mektup: Cezaevleri için ne önerdiniz?

DİB'den Bilim Kurulu'na mektup: Cezaevleri için ne önerdiniz?

12:30

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"SAĞLIĞIMIZ İÇİN BİRLİK OLALIM"

DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, patronlara ücretsiz izin kıyağını içeren pakete ilişkin açıklama yaptı. İşçilerin örgütlü hareket edince pek çok fabrikada ücretli izin aldıklarını söyleyen Türkmen, “Sağlığımızı, kâr hırsı uğruna tehlikeye atan patronların insafına bırakmamak için birlik olmaktan, sendikalı olmaktan başka çaremiz yok” dedi.

"Sağlığımızı patronların insafına bırakmamak için birlik olmaktan başka çaremiz yok"

"Sağlığımızı patronların insafına bırakmamak için birlik olmaktan başka çaremiz yok"

12:23

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AKAR TEKSTİL'DE VAKA SAYISI ARTIYOR

İzmir'deki Akar Tekstil'de pozitif vaka sayısı katlanarak artıyor. DERİTEKS Sendikasının örgütlü olduğu fabrikada işten kaçınma haklarını kullandıkları için darbedilen işçiler, işveren hakkında, pozitif vakayı saklayarak hastalığın bulaşmasına neden olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İlk gün 12 işçiye pozitif tanısı konulduğunu ifade eden işyeri temsilcileri dün itibariyle pozitif vaka sayısının 50'yi geçtiğini iddia etti.

İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

11:35

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ESNAF SORUYOR: DEVLET ZARARIMIZI KARŞILAYACAK MI?

Salgından en çok etkilenen kentlerin başında gelen İstanbul'daki esnaf, sorunlarının çözümü için adım atılmasını bekliyor. Aksaray’da giyim dükkanı olan ve 20 yıldır aynı işle uğraştığını söyleyen Recep Karasu, “Zararımız çok büyük. Devlet zararımızı karşılayacak mı" diye soruyor.

İstanbul esnafının koronavirüs mağduriyeti: Devlet zararımızı karşılayacak mı?

İstanbul esnafının koronavirüs mağduriyeti: Devlet zararımızı karşılayacak mı?

11:30

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FAHRETTİN KOCA'NIN SAAT 19.00'DA BASIN AÇIKLAMASI YAPMASI BEKLENİYOR

Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 98 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 98 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

11:05

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AKŞENER'DEN "BİLİM KURULU KARANTİNA İSTEDİ, ERDOĞAN REDDETTİ" İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sağlık Bakanlığına bağlı Bilim Kurulunu’nun koronavirüs nedeniyle tam karantina istediğini ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu tavsiyeyi reddettiğini söyledi. 

Meral Akşener: Koronavirüse karşı Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan reddetti

Meral Akşener: Koronavirüse karşı Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan reddetti

11:02

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İNFAZ DÜZENLEMESİNE TEPKİ: İKTİDAR MUHALİFLERİ KATMERLİ CEZALANDIRMA ÇABASINDA

Mecliste görüşülen infaz düzenlemesine ilişkin konuşan Hukukçu ve Siyasetçi Hasip Kaplan, “İktidar kendi yandaşlarına af çıkartıp, siyasi muhaliflerini daha katmerli cezalandırma çabası içinde” dedi.

Hasip Kaplan: İnfaz düzenlemesi sosyal patlamalara yol açabilir

Hasip Kaplan: İnfaz düzenlemesi sosyal patlamalara yol açabilir

10:55

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RESTORANLARIN KAPANMASI HAL ESNAFINI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatın durma noktasına gelmesi üzerine iç piyasada kalan sebze ve meyvelerin fiyatı büyük oranda düştü. Adana'da müşterilerine kebabın yanı sıra bol çeşitli salata ve mezeler de sunan restoranların salgın nedeniyle kapanması, üretici ve tüccarın zararını daha da artırdı. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, restoranların hizmet vermemesi nedeniyle haldeki satışların yüzde 50 oranında azaldığını söyledi. Tonlarca ürünün zararına satıldığına dikkat çeken Batman, hükümetin ekonomik destek vermesini istedi.

Adana'da kebapçıların kapanması hal esnafını da olumsuz etkiledi

Adana'da kebapçıların kapanması hal esnafını da olumsuz etkiledi

10:41

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TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN FAALİYETLERİ ERTELENDİ

Ticaret Bakanlığının "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle toplantıların ve bazı sürelerin durdurulması yönünde düzenleme yapıldı.

Buna göre, tüketici hakem heyetleri tarafından ilgili kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için tanınan ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13 Mart-30 Nisan dönemi için durduruldu.

Ayrıca, tüketici hakem heyetlerinin toplantıları da 30 Nisan'a kadar ertelendi.

Tüketici hakem heyetlerine istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen mühletin bitimine, durma süresinin başladığı tarih itibarıyla 15 gün ve daha az kalmışsa söz konusu süreler 1 Mayıs'tan başlamak üzere 15 gün uzamış sayıldı.

Tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bu işlemlerini elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla ilgili tüketici hakem heyetlerine iletebilecek.

Tüketici hakem heyetlerinin başvuru tarihinden itibaren 6 ay ve ilgili mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde 12 ay içinde başvuruları karara bağlama yükümlülüğü devam ediyor. (Ankara/AA)

10:37

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URFA'DAKİ PASAJLAR KAPANMANIN EŞİĞİNDE

Urfa'da ithal ürünlerin satışının yapıldığı pasajlar da Kovid-19 salgınından nasibini aldı. Çin'in de aralarında bulunduğu Uzakdoğu ülkelerinden getirilerek, Türkiye'nin her yerine dağıtılan kozmetik, elektronik, oyuncak ve süs eşyalarının satıldığı pasajlardaki esnaf, işyerlerini kapama noktasına geldi.

Uzakdoğu bağlantılı pasajlar kapanmanın eşiğinde

Uzakdoğu bağlantılı pasajlar kapanmanın eşiğinde

10:35

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İSTANBUL'DA ECZANELERDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, kentte 20 civarında eczanenin çalışanlarında koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

İstanbul'da 20 eczanede Kovid-19 tespit edildi

İstanbul'da 20 eczanede Kovid-19 tespit edildi

10:34

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METİN GÖKTEPE GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ TÖRENİ YAPILAMADI, KAZANANLAR DUYGULARINI VİDEO İLE PAYLAŞTI

Bu yıl 23'üncü kez verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerinin töreni koronavirüs salgını dolayısıyla yapılamadı. Ödül kazanan gazeteciler Seyhan Avşar, Deniz Sarıgil, Gülbahar Gündüz, Özgür Söylemez ve Hüsniye Karakoyun, duygularını ve dileklerini kaydettikleri videolarla iletti.

Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazanan gazeteciler duygularını videoyla aktardı

Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazanan gazeteciler duygularını videoyla aktardı

10:28

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"VİRÜSE KARŞI MESAFELİ, SERMAYEYE KARŞI BİRLİK OLMALIYIZ"

EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, işçi ve emekçilere mücadele çağrısı yaparak, “Virüse mesafeli, sermayeye karşı birlik olmalıyız” dedi.

EMEP İst. İl Başkanı Barbaros: İşçiler virüse mesafeli, sermayeye karşı birlik olmalı

EMEP İst. İl Başkanı Barbaros: İşçiler virüse mesafeli, sermayeye karşı birlik olmalı

10:26

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TEKLİFTE İŞTEN ATMAYA YASAK YOK, ZORUNLU ÜCRETSİZ İZİN VE HAK GASBI VAR

Sendika Uzmanı Onur Bakır, iktidarın "işten atmalar 3 ay yasaklanıyor" diye sunduğu torba kanun teklifini yazdı: Teklif, işten atmaları yasaklamıyor. İşten çıkarmalara geçici, yetersiz ve yaptırımsız bir sınırlama getiriyor."

İşten atmaya yasak yok, zorunlu ücretsiz izin ve hak gasbı var!

İşten atmaya yasak yok, zorunlu ücretsiz izin ve hak gasbı var!

10:23

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BAĞIŞ KAMPANYASINA 15 MİLYON VEREN TİM, 13 İŞÇİYİ İŞTEN ATTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iştiraki olan TİM AŞ, TurkishLogistic Center’ı salgın gerekçesiyle kapatma kararı aldı. Depoda faaliyet yürüten taşeron firma “Bu yükü kaldıramam” diyerek 13 işçiyi işten attı. İşten atılma nedeniyle zor durumda kaldıklarını dile getiren işçiler, “Şu an mağduruz, iş bulma ihtimalimiz de yok” dedi. TİM, Cumhurbaşkanı’nın başlattığı kampanyaya 15 milyon lira bağışladığını açıklamıştı.

TİM yükü işçiye yıktı: Hükümete 15 milyon bağışladı 13 işçiye ücret ödeyemedi!

TİM yükü işçiye yıktı: Hükümete 15 milyon bağışladı 13 işçiye ücret ödeyemedi!

10:21

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MURAT SABUNCU: GAZETECİ ÖLDÜREN AFLA ÇIKAR, GAZETECİ SALGINDA HAPİSTE BIRAKILIR

Gazeteci Murat Sabuncu, Metin Göktepe'nin doğum günü dolayısıyla kaleme aldığı yazdıda, gazetecilerin bugün yaşadıklarını aktardı:

"Metin Göktepe’nin öldürülmesinden sorumlu polisler ne kadar hapiste kaldı biliyor musunuz? Sadece 1 yıl 8 ay. Neden? 2000 yılında yürürlüğe giren Rahşan affı olarak bilinen şartlı afla. Yani bir gazeteciyi katledersin, şartlı afla çıkarsın bu memlekette. Gazetecisindir, her yeri dökülen iddianamelerle hapse atılmışsındır, öldürücü bir virüs dünyayı sarmıştır içeride tutmaya devam ederler."

Gazeteci öldüren afla çıkar, gazeteci öldürücü virüs dönemi bırakılır hapiste

Gazeteci öldüren afla çıkar, gazeteci öldürücü virüs dönemi bırakılır hapiste

10:17

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MÜLTECİ AHMED, KORONA GÜNLERİNDE ATIK TOPLAMAYA DEVAM ETMEK ZORUNDA

Suriyeli mülteci Suud Ahmed, Diyarbakır’da koronavirüse karşı hiçbir önlem alamadan atık topluyor. Ahmed, “Sağlığıma zararlıdır ama ne yapayım? Nereden para getireyim, nereden ekmek bulayım” diye soruyor.

Önlem alamadan çöp toplayan Ahmed: Sağlığıma zararlı ama nereden ekmek bulayım?

Önlem alamadan çöp toplayan Ahmed: Sağlığıma zararlı ama nereden ekmek bulayım?

10:14

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BELEDİYE İŞÇİLERİ, SALGINDA KAZANILMIŞ HAKLARININ GASBEDİLMESİNİ İSTEMİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle belediyelerde sağlık ve dış birimler gibi zorunlu alanlar dışında işçiler dönüşümlü çalışıyor ancak işçilerin yol ve yemek ücretleri kesiliyor. İşçiler salgın süresince kazanılmış haklarının gasbedilmesini istemiyor.

Belediye işçileri hak gasbı istemiyor

Belediye işçileri hak gasbı istemiyor

DÜN NE OLMUŞTU?

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 908'e yükseldi. İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelenler dahil olmak üzere karantinada 38 bin kişinin bulunduğunu bildirdi. İstanbul'da ücretsiz maskelerin eczaneler tarafından dağıtılacağı bildirildi. Ankara'da sağlık emekçilerine yapılan düzenli testler, 1 günde 9 acil sağlık çalışanında pozitif sonuç çıkınca durduruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere hizmet içi uzaktan eğitim başlattı. "İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor" denilerek ücretsiz iznin önünü açmayı öngören teklife tepki yağdı.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

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13 soruda koronavirüs nedir? Kovid-19'un belirtileri ve korunma yolları neler?

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar: Tuzlu su, turşu, maske, kelle paça…

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar: Tuzlu su, turşu, maske, kelle paça…

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 98 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 98 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

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Koronavirüs nedeniyle 1006 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (10 Nisan)
Koronavirüs nedeniyle 1006 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (10 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 958 oldu
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 958 oldu

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 artarak 8 bin 958 oldu.

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Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi.

HDP'den Sağlık Bakanı Koca'ya sorular: Ölümler kayıtlara farklı mı geçiriliyor?
HDP'den Sağlık Bakanı Koca'ya sorular: Ölümler kayıtlara farklı mı geçiriliyor?

HDP Milletvekili Zeynel Özen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Covid-19 teşhisi konularak tedavi edilen kişiler neden ölüm ve vaka sayılarına dahil edilmemektedir?" sorusunu yöneltti.

İngiltere'de sağlık sistemi nasıl yok edildi?
İngiltere'de sağlık sistemi nasıl yok edildi?

Koronavirüs salgını ile birlikte en gelişmiş denilen ülkelerdeki sağlık sistemleri bile birer birer çöktü. Peki İngiltere’de durum nasıl ve bu hale niye geldi?

İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri: Cezaevlerindeki önlemler yetersiz
İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri: Cezaevlerindeki önlemler yetersiz

İHD İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Gülseren Yoleri salgına ilişkin dışarıda topluma yapılan uyarılar ve alınması gereken önlemlerin hapishanelerde uygulanmadığını vurguladı.

ÇAYKUR işçileri için çağrı: Geç olmadan gerekli önlemler alınsın
ÇAYKUR işçileri için çağrı: Geç olmadan gerekli önlemler alınsın

ÇAYKUR İyidere Çay Paketleme Fabrikasında işçiler çalışmaya devam ediyor. DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan da geç kalınmadan gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?

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Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?

Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?

Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz

Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor

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İhsan ÇARALAN
İhsan ÇARALAN

İktidar bir ‘işçi hakları gasbı’ yasası daha çıkarma peşinde!

 Bülent FALAKAOĞLU
Bülent FALAKAOĞLU

‘Biz bize yetecektik Türkiyem’ ama işçiydik: Hayallerde yoktuk, acılarda hap olduk!

 Yusuf KARATAŞ
Yusuf KARATAŞ

Ayrımcılık yapanlar unutmasınlar ki bugün onları da savunuyor olabilirdik!

 Sevda KARACA
Sevda KARACA

Salgınla artan ev işleri: 'Normal'i de dehşetliydi!

 Yücel ÖZDEMİR
Yücel ÖZDEMİR

‘Korona günleri’nde sosyal hareket ne yapıyor?

 Murat BİRDAL
Murat BİRDAL

İşsizlikte tarihi tırmanış

 Ahmet YAŞAROĞLU
Ahmet YAŞAROĞLU

Bir havuz problemi

 Adnan GÜMÜŞ
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Yeni YÖK: Bilim veya üniversite değil ceza infaz kurumu

 Vedat İLBEYOĞLU
Vedat İLBEYOĞLU

Ücretsiz izin yasallaştırılıyor; her şey ‘çalışma hürriyeti’ için!
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