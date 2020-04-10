Sağlık emekçileri, Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın tehdit edilmesine tepki gösterdi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Merkez Yönetim Kurulu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın tehdit edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Saltık’ın bilim insanı sorumluluğuyla koronavirüse (Kovid-19) dair bilgilerini paylaştığı belirtilen açıklamada, “Koronavirüs salgını boyunca değişmeyenlerden biri de iktidarın uygulamalarını eleştirenlere yönelik baskı ve saldırı yöntemleridir” denildi.

“YAŞAMAK, YAŞATMAK İSTİYORUZ”

Saltık’ın sosyal medya üzerinden tehdit edilmesine tepki gösterilen açıklamada, “İktidarın uygulamalarına övgüler dizmeyen her bilim insanına yapıldığı gibi Saltık’ın da sesinin kısılması istenilmektedir. Bilime saldırılar hiçbir devirde son bulmamıştır ama bilim de hiç bir zaman susmamıştır. Salgında halka en büyük zarar çıkar uğruna, gerçeklerin üstünü kapatmaya çalışmaktır. Halk sağlığı uzmanı Saltık hocamızın da yalnız olmadığını, olmayacağını, dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın, Evrensel'e verdiği röportajda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nu tavsiyelerini açıklaması gerektiği yönünde sözleri havuz medyasında hedef gösterildi. (HABER MERKEZİ)

Bilim insanlarını rahat bırakın, Ahmet Saltık yalnız değildir!

Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın Bilim Kurulu çağrısı hedef gösterildi

Prof. Dr. Ahmet Saltık: 15 gün içinde toplumun yarısını tarayacağız hedefi konulmalı