Bilim insanlarını rahat bırakın, Ahmet Saltık yalnız değildir!

SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak

Kovid-19 salgını boyunca değişmeyenlerden biri de iktidarın uygulamalarını eleştirenlere yönelik baskı ve saldırı yöntemleridir. Bugün bir benzeri Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık'a karşı yürütülüyor.

Salgın sürecinin yönetimine dair tespitlerini bir bilim insanı sorumluluğu ile paylaşan Ahmet Saltık hedef gösterilmektedir. İktidarın uygulamalarına övgüler dizmeyen her bilim insanına yapıldığı gibi Saltık'ın da sesinin kısılması istenilmektedir.

Bilime saldırılar hiçbir devirde son bulmamıştır ama bilim de hiç bir zaman susmamıştır.

Salgında halka en büyük zarar çıkar uğruna, gerçeklerin üstünü kapatmaya çalışmaktır.

SES olarak da salgının ilk gününden itibaren sağlık alanında yapılması gerekenler, sağlık emekçilerinin korunması, halkın korunması, gereken önlemlerin alınması için uyarılarımızı yapıyor, mücadele ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz.

Halk sağlığı uzmanı Ahmet Saltık hocamızın da yalnız olmadığını, olmayacağını, dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz.

Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın Bilim Kurulu çağrısı hedef gösterildi

Prof. Dr. Ahmet Saltık: 15 gün içinde toplumun yarısını tarayacağız hedefi konulmalı