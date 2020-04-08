Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın Bilim Kurulu çağrısı hedef gösterildi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın, Evrensel'e verdiği röportajda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nu tavsiyelerini açıklaması gerektiği yönünde sözleri havuz medyasında hedef gösterildi.

Sabah gazetesinin "Doktor musun siyasetçi mi?" başlığıyla yer verdiği haberde, Saltık'ın Fox TV ve Evrensel gazetesindeki sözleri, "Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın bir televizyondaki canlı yayında sarf ettiği siyaset içerikli sözler tepki çekti. Aynı sözleri bugünkü Evrensel gazetesindeki söyleşi de tekrarladı. Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine uyulmadığını iddia eden Saltık, Bilim Kurulu’nu istifaya çağırdı. Sosyal medyada ülke içerisinde bu istifa talebiyle iç karışıklık ve kaos mu çıkarmak istiyor yorumları yapıldı. ‘Kendisi siyasetçi mi yoksa doktor mu?’ diyenler de oldu" şeklinde aktarıldı.

Prof. Dr. Ahmet Saltık, 6 Nisan'da Birkan Bulut'a verdiği demeçte, "İktidar rasyonel (akılcı), bilimsel tavsiyeleri keyfi biçimde uygulamaz ya da kısmen uygularsa; ödeyeceğimiz bedel daha çok ölüm - daha çok hastalık ve ekonominin çökmesi olacaktır ve Bilim Kurulundaki arkadaşlarımız buna itiraz etmelidir. Meslektaşlarımızın böylesi bir durumda 'Bu sorumluluğa ortak olmayacağız’ diyerek istifa etmesi gerekir” değerlendirmesinde bulunmuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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