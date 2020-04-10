İletişim-İş: İşçiye sefalet, patrona kıyak yasası kabul edilemez

Hükümetin "İşten atmalar yasaklanıyor" diye lanse ettiği yasa tasarısının patronlara yapılmak istenen bir kıyak olduğunu belirten DİSK/İletişim-İş Sendikası, zorunlu olmayan tüm üretim ve hizmetlerin durdurulmasını, çalışanlara ücretli izin verilmesini talep etti.

Yazılı bir açıklama yapan İletişim-İş Sendikası, "Kovid-19 salgınının etkileri işçilerin hayatında her geçen gün daha da derinden hissediliyor. Hükümetin ‘işten atmalar yasaklanıyor’ diye yansıttığı önlem olarak sunulan paketten her zaman olduğu gibi işverene destek, işçiye düşük ücretle yaşamak düşmüştür. Yasaklama olarak ifade edilen asıl olarak bir ertelemedir, asıl olarak ücretsiz izin uygulamasının kalıcı olarak çalışma hayatına sokulmasıdır. Kaldı ki ne zaman biteceği belli olmayan bir salgına 3 ay gibi bir süre verilmesi çözüm değildir" dedi.

Günlük, 39.24 TL, aylık 1177 TL olarak belirtilen ücretle hiçbir işçi ailesinin geçinemeyeceği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Salgınla birlikte daha da artan fiyatlar karşısında bu ücret, işçilere sefaleti reva görmektir. Birçok ülkede salgına karşı işçisinin yaşam standardını arttıracak önlemler alınırken, bizlere açlık, patronlara destekler sunulmuştur. Bu düzenlemelerde patronların cebinden tek kuruş çıkmazken, zaten işçilerin olan işsizlik fonu kullanılması öngörülmektedir. Görünen o ki, her kriz döneminde olduğu gibi yine yük biz işçilerin ve emekçilerin omuzlarına yükleniyor. Açıklanan teşvik paketleri, ertelenen borçlar hep patronlar içinken, biz işçilerin istediği ‘ücretli izin’, ‘faturaların ertelenmesi’, ‘zorunlu olmayan işyerlerindeki çalışmanın durdurulması’ talepleri görmezden geliniyor."

Bu tasarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan sendika "Ülkeyi yöneten siyasi iktidarı, işçileri koruyacak, onların günlük yaşamını kolaylaştıracak önlemler almaya çağırıyoruz. Zaten salgınla artan korku ve panik ortamına bir de geçinme kaygısı eklenmemelidir. Zorunlu olmayan tüm üretim ve hizmetler durdurulsun, çalışanlara ücretli izin verilsin. Zorunlu çalışanların korunacağı önlemler alınsın, dönüşümlü çalışma uygulansın. PTT, Telekom gibi kamu hizmetlerinde çalışan işçilerin ücretleri arttırılsın" dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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