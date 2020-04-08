Sosyal medyada en çok ‘İşsizlik’ konuşuldu

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adba Analytics, 20 Ocak – 31 Mart 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, sosyal medya kullanıcılarının koronavirüsün gündeme getirdiği işsizlik konusundaki paylaşımlarını ve konuşmalarını analiz etti.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

İşsizlik, işten çıkarılma, ücretli izin ve yıllık izin gibi konular hakkında sosyal medya kullanıcılarının dünya genelinde yaptığı paylaşımlar 7 milyonun üzerine çıktı. En çok paylaşım adedi sırasıyla ABD, Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Nijerya lokasyonlarından yapıldı. Söz konusu paylaşımların sayısı 17 Mart itibarıyla yüksek bir ivme kazandı.

İşsizlikle ilgili toplam: 7 milyon 200 binden fazla işsizlik konuşulurken, Türkiye’de 1 milyon 300 bin kişi işsizlikle ilgili konuştu. (MEDYA SERVİSİ)

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