Bankalar krizi fırsata çevirme yarışında: Kredi ertelemesi için fahiş ücret isteniyor

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bankaların koronavirüs krizi fırsatçılığını Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bulut, koronavirüse yönelik ekonomik tedbirler kapsamında 3 kamu bankası Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın kredileri ertelediğini duyurduğunu kaydetti.

KREDİLER NE OLACAK?

Milyonlarca çalışanı, iş yeri sahibini ilgilendiren kredi ertelemesine bazı özel bankaların da destek verdiğini söyleyen Bulut, BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacaktır. Ayrıca, gecikmeye giren krediler yakın izlemeye (ikinci grup) alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecektir” kararını hatırlattı.

BANKALAR KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİYOR

Kredi ertelemesine destek vermeyen özel bankaların krizi fırsata çevirmek için adeta birbirleriyle yarıştığını belirten Bulut, “İhtiyaç, konut, taşıt kredisi ya da kredi kartı borcu olan ancak koronavirüs önlemleri dolayısıyla işlerine ara vermek zorunda kalan tüketiciler borçlu oldukları bankalar üzerinden erteleme talep ettiklerinde fahiş ek ücret istenmektedir. Hatta erteleme duyuran kamu bankalarının da vatandaşlardan ek ücret talep ettiği iddia edilmektedir. Özellikle özel bankalar kredi ertelemelerinde yapılandırma talebinde 10'dan fazla belge isteyerek adeta bürokratik bariyer örmekte; hatta kredi ertelemesini iptal ettirmek isteyen vatandaşlardan bu işlem için de fahiş oranda para talep ettiği öne sürülmektedir” dedi.

VATANDAŞLAR MAĞDUR EDİLİYOR

Kredi borçlarını ertelemek ve maddi yönden bir nebze rahatlamak üzere bankalara başvuran vatandaşların bu süreçte mağdur olduğunu ifade eden CHP’li Bulut, Bakan Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Bankaların uyguladığı faizle ilgili Bakanlığınıza şikayet gelmiş midir? Bankalar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

Söz konusu dönemde kaç şirket ve vatandaş kredilerini erteletmek üzere bankaya başvurmuştur?

Kaç şirket ve vatandaşın kredileri bankalar tarafından ertelenmiştir?

Kaç şirket veya vatandaştan ertelemek için ek ücret talep edilmiştir? Bu bankaların arasında kamu bankaları var mıdır?

Kredi ertelemesini iptal ettirmek isteyen vatandaşlardan, bankaların iptal işlemi için de para aldığı iddiası doğru mudur? (EKONOMİ SERVİSİ)

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