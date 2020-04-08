İİSŞP’den üç konfederasyona ortak mücadele çağrısı

"Toplumsal hareketlerin salgın sonrası döneme güçlenerek gireceğini düşünüyorum"

Akademisyen Ceren Ergenç ile Asya’dan başlayarak çeşitli ülkelerin koronavirüs salgını deneyimlerini ve bu sürece hem hükümetlerin hem de halk kesimlerinin verdiği sosyal ve siyasi yanıtları konuştuk.