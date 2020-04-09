09 Nisan 2020 13:25

Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz

Manisa OSB’deki Vestel fabrikasında çalışan bir işçi, önlem aldığını ancak ücretli izin verilmediği sürece alınan tüm önlemlerin yetersiz kalacağını dile getirdi.

Manisa Organize Sanayi Bölge Binası

Fotoğraf: Cihan Odabaşı/Google Haritalar

Dilek OMAKLILAR 
Manisa

Koronavirüs salgını nedeniyle kimi fabrikalarda hijyen konusunda önlemler alınsa da işçilerin tedirginliği sürüyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) Vestel fabrikasında da hijyenden çalışma saatlerine, yemeklerden ateş ölçümüne kadar çeşitli önlem alınmış durumda ancak soyunma odaları ve bantlarda mesafe kuralının gözetilmemesi işçilerin şikayeti.

Manisa OSB’de yer alan Vestel fabrikasında, sosyal mesafe olmadığını gösteren videolar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da paylaşılmıştı.

Fabrikada çalışan bir işçi, çalışma koşullarına ve salgın döneminde fabrikada alınan önlemlere dair Evrensel'e konuştu. İşçi, “Önlem alınsa da sosyal mesafe bantlarda, soyunma odalarında, verilen molalarda ortadan kalkıyor” dedi.

GELEMEYEN OLUNCA İŞ YÜKÜ DE ARTIYOR

11.00-19.00 saatleri arasında çalıştığını söyleyen bir işçi, saatlerin düzenlendiğini ve kendisinin fazla mesaiye kalmadığını belirtti. Temizlik anlamında da fabrikanın Manisa Organize Sanayi içindeki fabrikalara göre daha aiyi olduğunu ifade etti.

Soyunma odalarının temizlendiğini ancak kendilerine “Kendi kıyafetlerinizle gelebilirsiniz” denildiğini aktaran işçi şöyle devam etti:

“Bugün ilk kez kendi kıyafetimi giydim. Eve girer girmez değiştiriyorum üstümü. Soyunma odaları çok kalabalık ve odadaki dolapları detaylı bir şekilde dezenfekte ettiklerini görüyoruz. Peki yan yana gelmemek için bunun önlemi kendi kıyafetimizi giymek mi olmalı? Bantlarda yine yan yanayız, molalarda aynı anda çıktığımızda da.”

Ancak eskiye göre bantlarda çok işçinin kalmadığını söyleyen işçi, “Engelliler, kronik rahatsızlığı olanlar ve ücretsiz iznini kullanmak isteyip gidenlerden sonra çok kişi kalmadı. Bu sefer gelemeyenin de işini biz yapıyoruz, iş yükümüz arttı” diye konuştu.

Mart ayının sonunda tedbir amaçlı 1 hafta üretimi durduran Vestel fabrikasında, bu süre işçilerin yıllık izinlerinden düşüldü. Yıllık izni olmayan işçilere ise gelecek yılın izninden kullandırıldı. “Borçlanıyoruz aslında” diyen işçi, “9 gün kullandıysam bu yıllık iznimden, gelecek yıl düşecek. 20 günlük iznimden 11 kalacak mesela, öyle düşünün” dedi.

ÜCRETLİ İZİN YOKSA TÜM ÖNLEM NEYE YARAR?

Servislerde de mesafeli oturmaya dikkat ettiklerini söyleyen işçi, “İzmir’den çalışmaya gelen arkadaşlarımızın yolda ateşini ölçüyor, kontrol ediyorlardı. Ama o kadar çok sıra olunca geç kalmışlardı. Şimdi direkt geçiyorlar. Sadece fabrika girişinde ateşimizi ölçüyorlar. Geçen gün bir arkadaşımızda kontrol ettiklerinde ateş yoktu, ama içerde çalışırken öksürük ve mide bulantısı başladı. Böyle olunca doktora gitti, sonuç negatif ama tekrar test yapmışlar, şimdi onun sonucunu bekliyorlar. Bazen ateş ölçümü de yetmiyor. Onu bulunduğu alanı da ilaçlamışlar” dedi.

İşçi, mesai arkadaşlarıyla konuştuklarında, “Üretim durmadığı sürece yetersiz tüm önlemler. Burası koskoca fabrika. Ücretli izin verse, bir süre üretim dursa sanki Zorlu’dan mı çıkacak bu para? Yüzde 60 işsizlik parası ödense ne olacak sanki" denildiğini aktardı ve "Herkes tedirgin. Ücretli izin olmadığı sürece ve vakalar gerçekten doğru ise neye yarar onca önlem” diye sordu.

Türkiye'de koronavirüs: 38 bin 326 vaka, 812 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

Türkiye'de koronavirüs: 38 bin 326 vaka, 812 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

İşçi mektubu: İşçiye virüs, sosyal mesafesini koruyup birlik olursa bulaşmaz

İşçi mektubu: İşçiye virüs, sosyal mesafesini koruyup birlik olursa bulaşmaz

Tır şoförünün test isyanı | Israrcı olmasaydı, birçok insana virüs bulaştıracaktı

Tır şoförünün test isyanı | Israrcı olmasaydı, birçok insana virüs bulaştıracaktı

Reklam
EGE HABERLERİ
Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz

Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz

Manisa OSB’deki Vestel fabrikasında çalışan bir işçi, önlem aldığını ancak ücretli izin verilmediği sürece alınan tüm önlemlerin yetersiz kalacağını dile getirdi.

Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!

Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!

Denizli’de esnaf, “Alacaklı borcunu istiyor, devlet borcu olana kredi vermiyor. Alsak bile dükkan kapalı nasıl geri ödeyeceğiz” kaygısı yaşıyor.

Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk

Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk

Akar Tekstil'de bir işçinin Kovid-19'a yakalanması üzerine çalışmaktan kaçınma hakkını kullanıp iş bırakan işçiler sopalı saldırıya uğramıştı. Fabrikada virüs tespit edilen işçi sayısı 12’ye yükseldi.

Balçova metrosu inşaatında çalışanlarda koronavirüs tespit edildiği iddia edildi

Balçova metrosu inşaatında çalışanlarda koronavirüs tespit edildiği iddia edildi

Balçova metrosu inşaatında çalışanlar arasında Kovid-19 teşhisi konulan kişilerin çıkması iddiası üzerine işin devam etmesi, işçiler arasında tedirginliğe yol açtı.

Kırmızı derenin ardından çevre felaketi çıktı: Nikel madeni!

Kırmızı derenin ardından çevre felaketi çıktı: Nikel madeni!

Geçtiğimiz Şubat ayında Akhisar Gördes sınırları içerisindeki Başlamış Deresi sularının kırmızı renkte akmasının arkasından bölgede faaliyet yürüten nikel madeni çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına özel ring otobüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına özel ring otobüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odası'ndan gelen talep üzerine sağlık çalışanlarına özel servis tahsis etti. ESHOT Genel Müdürlüğü sadece sağlıkçılar için üç yeni hat planlaması yaptı.

Velilerden açık olmayan kreşlerin ücretinin ödenmesi istendi

Velilerden açık olmayan kreşlerin ücretinin ödenmesi istendi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yer alan özel işletmeye ait kreş yönetimi, velilerden attığı mesajla kreş ödemelerinin alınacağını duyurdu.

Dokuz Eylül tıp öğrencileri koronavirüs salgınıyla ilgili şeffaflık istiyor

Dokuz Eylül tıp öğrencileri koronavirüs salgınıyla ilgili şeffaflık istiyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, koronavirüs salgını sonrası eğitim ve gelecekte meslekleri ilgili kaygılarını anlattı, net ve şeffaf bilgilerin paylaşılmasını talep etti.

İzmir’de deri ve tekstil iş kolunda çalışan mültecilerin hak ihlalleri raporlaştırdı

İzmir’de deri ve tekstil iş kolunda çalışan mültecilerin hak ihlalleri raporlaştırdı

İzmir’de Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği mülteci işçilerin uğradığı hak ihlallerini raporlaştırdı. Raporda sigortasız ve düşük ücretle çalışma öne çıkan sorunlar olarak belirlendi.

Tüm Bel Sen: Bergama Belediyesi koronavirüs salgınına karşı önlem almıyor

Tüm Bel Sen: Bergama Belediyesi koronavirüs salgınına karşı önlem almıyor

Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube, Bergama Belediyesinin koronavirüs salgınına karşı çalışanları için hiçbir önlem almadığını duyurdu.

"Aydın’ın havasını kirleten JES’ler koronavirüs pandemisinin etkisini artırır"

"Aydın’ın havasını kirleten JES’ler koronavirüs pandemisinin etkisini artırır"

Eski Aydın Tabip Odası Başkanı ve Aydın Çevre Mücadelesi Sözcüsü Doktor Metin Aydın hava kirliliğinin ve jeotermal santrallerin (JES) koronavirüs salgınında halk sağlığı açısından etkilerini yazdı.

İşçi mektubu: Ölüm riskine rağmen çalıştırdığınız için sizi asla affetmeyeceğiz

İşçi mektubu: Ölüm riskine rağmen çalıştırdığınız için sizi asla affetmeyeceğiz

"Ne yapılması gerektiğini dün Akar Tekstil işçileri gösterdi. İşçi sınıfı onlarla ne kadar gurur duysa azdır."