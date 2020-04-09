Dilek OMAKLILAR

Manisa

Koronavirüs salgını nedeniyle kimi fabrikalarda hijyen konusunda önlemler alınsa da işçilerin tedirginliği sürüyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) Vestel fabrikasında da hijyenden çalışma saatlerine, yemeklerden ateş ölçümüne kadar çeşitli önlem alınmış durumda ancak soyunma odaları ve bantlarda mesafe kuralının gözetilmemesi işçilerin şikayeti.

Manisa OSB’de yer alan Vestel fabrikasında, sosyal mesafe olmadığını gösteren videolar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da paylaşılmıştı.

Fabrikada çalışan bir işçi, çalışma koşullarına ve salgın döneminde fabrikada alınan önlemlere dair Evrensel'e konuştu. İşçi, “Önlem alınsa da sosyal mesafe bantlarda, soyunma odalarında, verilen molalarda ortadan kalkıyor” dedi.

GELEMEYEN OLUNCA İŞ YÜKÜ DE ARTIYOR

11.00-19.00 saatleri arasında çalıştığını söyleyen bir işçi, saatlerin düzenlendiğini ve kendisinin fazla mesaiye kalmadığını belirtti. Temizlik anlamında da fabrikanın Manisa Organize Sanayi içindeki fabrikalara göre daha aiyi olduğunu ifade etti.

Soyunma odalarının temizlendiğini ancak kendilerine “Kendi kıyafetlerinizle gelebilirsiniz” denildiğini aktaran işçi şöyle devam etti:

“Bugün ilk kez kendi kıyafetimi giydim. Eve girer girmez değiştiriyorum üstümü. Soyunma odaları çok kalabalık ve odadaki dolapları detaylı bir şekilde dezenfekte ettiklerini görüyoruz. Peki yan yana gelmemek için bunun önlemi kendi kıyafetimizi giymek mi olmalı? Bantlarda yine yan yanayız, molalarda aynı anda çıktığımızda da.”

Ancak eskiye göre bantlarda çok işçinin kalmadığını söyleyen işçi, “Engelliler, kronik rahatsızlığı olanlar ve ücretsiz iznini kullanmak isteyip gidenlerden sonra çok kişi kalmadı. Bu sefer gelemeyenin de işini biz yapıyoruz, iş yükümüz arttı” diye konuştu.

Mart ayının sonunda tedbir amaçlı 1 hafta üretimi durduran Vestel fabrikasında, bu süre işçilerin yıllık izinlerinden düşüldü. Yıllık izni olmayan işçilere ise gelecek yılın izninden kullandırıldı. “Borçlanıyoruz aslında” diyen işçi, “9 gün kullandıysam bu yıllık iznimden, gelecek yıl düşecek. 20 günlük iznimden 11 kalacak mesela, öyle düşünün” dedi.

ÜCRETLİ İZİN YOKSA TÜM ÖNLEM NEYE YARAR?

Servislerde de mesafeli oturmaya dikkat ettiklerini söyleyen işçi, “İzmir’den çalışmaya gelen arkadaşlarımızın yolda ateşini ölçüyor, kontrol ediyorlardı. Ama o kadar çok sıra olunca geç kalmışlardı. Şimdi direkt geçiyorlar. Sadece fabrika girişinde ateşimizi ölçüyorlar. Geçen gün bir arkadaşımızda kontrol ettiklerinde ateş yoktu, ama içerde çalışırken öksürük ve mide bulantısı başladı. Böyle olunca doktora gitti, sonuç negatif ama tekrar test yapmışlar, şimdi onun sonucunu bekliyorlar. Bazen ateş ölçümü de yetmiyor. Onu bulunduğu alanı da ilaçlamışlar” dedi.

İşçi, mesai arkadaşlarıyla konuştuklarında, “Üretim durmadığı sürece yetersiz tüm önlemler. Burası koskoca fabrika. Ücretli izin verse, bir süre üretim dursa sanki Zorlu’dan mı çıkacak bu para? Yüzde 60 işsizlik parası ödense ne olacak sanki" denildiğini aktardı ve "Herkes tedirgin. Ücretli izin olmadığı sürece ve vakalar gerçekten doğru ise neye yarar onca önlem” diye sordu.

Türkiye'de koronavirüs: 38 bin 326 vaka, 812 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

İşçi mektubu: İşçiye virüs, sosyal mesafesini koruyup birlik olursa bulaşmaz

Tır şoförünün test isyanı | Israrcı olmasaydı, birçok insana virüs bulaştıracaktı