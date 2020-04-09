Cezayir'den getirilen işçi: Virüs taşımayan dahi geldiğimiz uçakta virüsü kapmıştır

Cezayir'de çalışan bir işçi

Merhaba Evrensel okurları, ben Cezayir'de çalıştığı sırada, koronavirüs sebebiyle Türkiye'ye getirilen işçilerden biriyim. Şimdi karantina altındayız. Bir kısmımız Aydın, bir kısmımız Manisa, bir kısmımız Samsun ve çevre illere getirildi.

Cezayir'de bize sosyal medya üzerinden açıklama yapan elçilik, ülkeye dönmek isteyenlerin mail üzerinden kendilerine ulaşmasını istedi. Ardından THY ofisinin olduğu bir AVM'de 9 saat bekledik. Dönmek isteyenler için liste oluşturuldu, listelere ismimizi yazdık. Sonra 'Sistem hatası var' diye bize bilet satılamayacağı söylendi. Ertesi gün listede adımız çıkınca THY bilet satabileceğini söyledi. Tam tamına 182 dolara, yani 1.225 TL'ye bilet sattılar. Yok öyle yardım, dayanışma falan yok. Tüm çalışanlar kendi imkanları ile geldi. Sanırım 1.500 kişi civarındaydık. Aksam 20.00 diye duyurulan uçak sabah karşı 03.30'da kalktı. Her yer kapalıydı, yiyecek ve içecek yok. Hepimiz saatlerce aç, susuz bekledik. Uçaklara bindirildik, tek bir boş koltuk bırakılmadı. Tıka basa geldik...

Haberlerde ve TV'lerde gözüken neydi? Ülkeye gelen yolcuların koltuklarında boşluk olacak, teması sıfırlamış olacaktık. Böyle haberler yapıldı, tüm önlemlerin alındığı söylendi. Uçaktan iner inmez, otobüslerle öğrenci yurtlarına yerleştirildik. Burada karantina altındayız. Henüz hiç birimize test yapılmadı, sadece ateş ölçümü yapıldı. Korku ve panik içinde bekliyoruz. Ama merak etmeyin, virüs taşımayan kişi bile bizim geldiğimiz uçakta virüsü kapmıştır. Göreceğiz, sonumuz ne olacak?

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