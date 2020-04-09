Fil Filtre'de çalışan bir işçide daha Kovid-19 pozitif çıktı: Test yok, üretim var

Halil İMREK

İskenderun

Geçtiğimiz hafta sonu bir işçinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine iki gün çalışmayan İskenderun’daki Fil Filtre bu hafta pazartesiden itibaren tekrar çalışmaya başladı. Ancak bir işçide daha koronavirüs çıktığı öğrenildi. İşçiler bu haber üzerine korkarak üretim yapıyor.

Görüştüğümüz işçilerden biri “Benim annem babam yaşlı. Kronik rahatsızlıkları da var. Ben korkarak işe gidip geliyorum. İşten gelince balkonda soyunuyorum. Elimi yıkayıp öyle içeri giriyorum. Giysilerimle evin içine girmiyorum. Bireysel önlemleri alıyorum ama nereye kadar. Fabrikada virüs kapacağım ve anneme, babama bulaştıracağım diye korkuyorum. Onlar yaşlı insanlar, zaten sağlık sorunları var. Vücut dirençleri zayıf. Ama çalışmak zorundayım. Rapor almayı düşünüyorum ama sonra rapor bitince işten atarlar mı diye korkuyorum. Bir de en fazla 14 gün rapor alabilirim. Ondan sonra ne olacak? İlk Kovid-19 vakasında herkes ‘Bunlar bizi öldürmek mi istiyor’ şeklinde tepki gösterdi. Ama fabrika üretime ara vermiyor. Kısa çalışma ödeneğine de başvurulmadı. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Komşuya gitme, arkadaşlarımla görüşmeyi bırak aynı evin içinde annem ve babamla yakın temas kurmamaya çalışıyorum” dedi.

Başka bir işçi ise şunları söyledi: “Fabrikada birinde virüs çıkmış haberi bizim hop oturup hop kalkmamıza neden oluyor. Moral motivasyon kalmadı. Eve gidiyoruz huzursuz oluyoruz. Çoluk çocuk var. Bana bulaşır ben de evdekilere bulaştıracağım diye korkuyorum. İşe gitmesen ne yapacaksın, mecburen çalışıyoruz. Biz de isteriz evde oturmayı, sağlığımızı korumayı ama üretime ara verilmiyor. Sendika desen yok. Hükümet zorunlu iş kolları dışında çalışma olmasın demiyor. Tek tek işçiler sitem ediyor ama sonrası gelmiyor.”

Diğer bir işçi de, “Fabrikada tekrar üretime başlandı, fabrika girişinde ateş ölçümü yapılıyor. Bazı tedbirler var ama virüs testi pozitif çıkan işçiler oluyor. Herkes bireysel tedbirlerle işin içinden çıkmaya çalışıyor. Ben rapor aldım. Bir süre evde kalıp korunmaya çalışacağım. Raporum bitince gene işe döneceğim. Tedirgin oluyoruz. Yaşamımız alt üst oldu. Sadece kendimiz için değil ailemiz için de korkuyoruz. Şu ana kadar fabrika üretime ara vermedi. Bir hafta sonu tatil edildi. Sonra tekrar işbaşı yapıldı. Ama yeniden bir arkadaşın test sonucunun pozitif çıktığı söyleniyor. Bununla ilgili net bir bilgi de almış değiliz” diye konuştu.

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