09 Nisan 2020 13:23

SES: Sağlık emekçilerinin istifa etmesi yasak ama işten çıkarılmaları serbest!

Özel ve kamuda çalışan sağlık emekçilerinin işten çıkarılmasına tepki gösteren SES Merkez Yönetim Kurul, bakanlığa işten çıkarmaları yasaklama çağrısı yaptı.

SES üyeleri basın açıklaması yapıyor

Fotoğraf: SES

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
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    SES Merkez Yönetim Kurul tarafından yapılan açıklamada kamuda ve özelde çalışan sağlık emekçilerinin işten çıkarılmasına tepki gösterildi. Açıklamada Sağlık Bakanlığının acilen bir genelge çıkararak işten çıkarmaları yasaklaması ve işten çıkarılan bütün sağlık emekçilerini işe geri alınması istendi.

    Kendilerine gelen bilgilere göre özelde ve kamuda çalışan sağlık emekçilerinin işten çıkarıldığı bildirilen açıklamada; “Özel Hastaneler Derneği Başkanının günler öncesinde yaptığı açıklama aslında bunun yaşanacağının sinyallerini veriyordu. Daha önce defalarca yaşadığımız gibi yine bir kriz dönemi bahane edilerek bedeli emekçilere ödetilmeye çalışılıyor. Bir toplumsal kriz durumu daha emekçileri daha fazla sömürmenin fırsatına,  krizden çıkışın yolu ise emekçilerin ekmeği ile oynamakta bulunuyor.  Her alanda işten çıkartılmaların yasaklanması, salgın karşısında emekçilerin ve halkın hakları devlet tarafından güvenceye alınmalıdır” denildi.

    “SAĞLIK BAKANLIĞI İŞTEN ÇIKARMALARA BİR SÖZ SÖYLEMİYOR”

    Sağlık Bakanlığının 27 Mart 2020 tarihinde çıkardığı genelge ile kamuda ve özelde çalışan sağlık emekçilerinin 3 ay süresince istifa etmesinin, emekliye ayrılmasının yasaklandığını duyurduğu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

    “Ücretsiz izinde olanları geri çağıran, yıllık izinleri iptal eden, kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü sağlık emekçilerin idari izinlerini yok sayarak risk altında çalışmaya zorlayan Sağlık Bakanlığı özelde ve kamuda sözleşmeli çalışan sağlık emekçilerinin işten çıkarılmalarına ilişkin bir söz söylemiyor.”  

    “SALGINLA MÜCADELEDE EN BÜYÜK TEHLİKE İŞTEN ÇIKARMA”

    Sağlık emekçisi sayısı bu kadar azken ve sağlık emekçilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulurken sağlık alanındaki işten çıkarılmaların Covid-19 salgını ile mücadelede en büyük tehlike olduğuna işaret edilen açıklamada; “Sağlık Bakanlığı acilen bir genelge çıkararak işten çıkarmaları yasaklamalı ve işten çıkarılan bütün sağlık emekçilerini işe geri almalıdır. Özel hastaneler kamulaştırılmalı, özel hastaneler ve olanakları salgın dönemindeki sağlık hizmet ihtiyaçlarına tahsis edilmeli, buralardaki sağlık emekçileri korunmalıdır” denildi. (HABER MERKEZİ)

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