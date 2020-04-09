Sırf o şampiyon yalısında otursun diye...

İşten atılan bir işçi

İstanbul

Kovid-19 pandemisinin ülkemizde de görülmeye başlamasından bu yana yapılan “Evde Kal” çağrılarının işçi sınıfı üzerindeki yansımalarını her birimiz görüyoruz. Kapanmayan fabrikalar, kargo işçilerinin sağlıksız koşulları, maden ocaklarından çıkamayanlar, hiçbir önlemleri olmadan tehlikenin göbeğinde duran sağlık çalışanları ve daha niceleri. Birçoğumuzun kıt kanaat geçindiği bu düzende bir de işten çıkarılmalar ve ücretsiz izinler gündeme oturmuş durumda. Bu süreçte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamayla bu haberin de görünür olması gerektiğine inandım.

“AMAN SEN EKSTRA DİKKAT ET!”

İçişleri Bakanına ve diğer birçoklarına göre sağlık, gıda gibi yaşamsal üretimler ve kamu düzeni (teşkilat) alanı dışında tüm yaşamın durduğu yönünde iddialar ortaya atılıyor ve “evde kal” çağrıları yapılıyor. Özel bir şirkette çalışırken sürecin başlamasının 4. günü işten çıkarıldım. Evin geçimi, faturalar ve borçların hepsi kardeşimin üstüne kaldı. Kardeşim “Evimdeyim Champ...” yazanların bankalarından birinde gişe görevlisi. Sağlık önlemi olarak kolonya, maske ve eldiven dağıtımıyla müdürünün “Aman sen ekstra dikkat et!” uyarılarının dışında hiçbir şey yok. Virüs hızla yayılırken onlar patronlarının ceplerini doldurmak için satış baskılarıyla günlerce çalıştılar. Sonra lütufmuş gibi gösterilip “Satış hedefinizi bir süre kaldırıyoruz” denildi. Yine lütuf gibi tüm yönetim kadrosu evden çalışırken alt kadronun hepsi yarım gün çalışmaya alındı. Stajyer olanlar, haftanın 3 günü bankadayken tüm kadro yarım gün çalışacak dendi, sonra çalışma saatleri dolmuyor denilip, çalışma günlerini 5'e çıkardılar, risk grubuna daha da soktular. Kardeşim ise görev yerinden alınıp farklı lokasyonlarda gezdirilmeye başlandı. En son şubelerin birisinde koronavirüs vakası görüldü ve o şube karantinaya alındığı için oradaki çalışanlar onun şubesine gelip iş aktarımı yaptılar. Ve o karantinadaki şubenin iş yükü de onun üzerine kaldı.

MESAİ ÜCRETLERİ DE KALDIRILDI

Bu süreçte yarım gün çalıştıkları için mesai ücretleri de kaldırıldı. Ertesi gün hangi şubede ne görevde olacağını bilmeden tüm akşam telefon elinde beklemek zorunda. Benden uzakta durmaya çalışarak aynı evin içinde yaşamaya çalışıyoruz. İşten ayrılma lüksü olmadığı için belki ölümle bile sonuçlanabilecek bir hastalığa yakalanma riskiyle her gün işe gidiyor. Bir sonraki günün görevleri gece 12’de geliyor. Sabahın köründe atılmış bir mesajla uyanıp bugün yine kendi şubesinde değil diye işe gitmek zorunda bırakılıyor.

Sağlık çalışanlarını, yaşamsal üretim alanlarını anlıyoruz da bankacılara neden hâlâ ihtiyacımız var? Sırf o şampiyon yalısında otursun diye bizlerin hayatları yok ediliyor.

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