Çoğu fabrikanın işyeri hekimi bile yok

Doğa Başak ÖZTÜRK

Ankara

Ankara’da bulunan fabrika ve işyerlerinde koronavirüs salgınına karşı neler yapıldığını konuştuğumuz Ankara Tabip Odası (ATO) İşyeri Hekimleri Komisyonu Üyesi Dr. Ercan Yavuz, çoğu fabrika ve işyerinde işyeri hekimi bile olmadığını söyledi.

Aynı zamanda İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Meclisi (İSİG) üyesi olan Dr. Ercan Yavuz, fabrikalarda işçi güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi. Çoğu fabrikanın işyeri hekimine bile sahip olmadığına dikkat çeken Yavuz, “Zaten fabrikaların, işyerlerinin yüzde 20’sinde işyeri hekimi var. İşverenler işyeri hekimlerinin uyarılarını dinlemeli. Hekimler için esas olan işçi sağlığıdır” diye konuştu.

OSTİM’DE BAZI FABRİKALARIN SERVİSİ BİLE YOK

En az 500-600 işçinin çalıştığı fabrikalar arasında sadece büyük kurumsal fabrikaların, onların da asgari şekilde önlem aldığını aktaran Yavuz, işleyişi şöyle aktardı: Fabrikaya girmeden önce girişte ateş ölçümü yapılıyor. Eğer fabrika işyeri hekimine sahipse ateşi yüksek çıktığı takdirde hasta, işyeri hekimine daha sonra da aile hekimine aktarılıyor. Aile hekimi tarafından ön tanı ile birlikte hastaneye sevk ediliyor.”

İşçilerin her gün işe ulaşmak için kullandığı dolmuş ve servislerde yolcu sayısını azaltma önleminin henüz yüzde 10’larda kaldığı bilgisini veren Yavuz, şunları söyledi: “OSTİM gibi büyük sanayi bölgelerinde bazı fabrikaların servisi bile yok. İşçiler kendi imkanlarıyla kontrolsüz bir şekilde işe ulaşıyor.”

PURSAKLAR VE HAVAALANI YOLUNDA BAZI FABRİKALAR KAPATILDI

Bir süre önceye kadar maskelerin çok pahalı olduğunu, sadece ateşi olan insanların takması gerektiği belirtilmesine karşın artık herkesin takmasının istendiğini aktaran Yavuz, maske takma uygulamasının her işyerinde yeni uygulanmaya başladığını söyledi. Kovid-19 testi pozitif çıkan işçilerin olduğu fabrikaların halk sağlığı müdürlükleri tarafından geçici olarak kapatıldığını bildiren Yavuz, çok sayıda koronavirüs hastalığına yakalanmış işçinin olduğu Ankara Pursaklar’da ve Havaalanı yolu üzerinde bulunan bazı fabrikaların bu süreçte üretimi durdurduğunu söyledi.

"İŞÇİLER EVDE KALMALI, GELİRİ DEVLET KARŞILAMALI"

Sosyal mesafe kuralının yüzlerce işçinin çalıştığı fabrikalarda uygulanmasının zorluklarını sorduğumuzda Yavuz, “Bu kuralı sadece kurumsallaşmış büyük fabrikalar uyguluyor. Onun dışında yemekhanelerde düzenlenen bazı kurallar koymaya, sebiller ve çay mekanları gibi ortak kullanılan yerleri kapatmaya çalışıyorlar” dedi. Ancak önlemlerin uygulanmasının hâlâ tüm işyerleri için geçerli olmadığına dikkat çeken Yavuz, virüsün yayılımını engellemek ve işçi sağlığını korumak için yapılması gerekeni şöyle özetledi: “İşçiler evde kalmalı, gelirleri devlet karşılamalı.”

"İŞTEN ATMAK SAĞLIK HAKKINI DA ELİNDEN ALIYOR"

Bu süreçte işçi atan fabrikalar olduğunu dile getiren Yavuz, işten atılan işçilerin sağlık hizmetine ulaşım haklarının da elinden alınmış olduğunu söyledi. Yavuz, “İnsanların işten çıkarılmaları SSK’ye para yatırmalarını engelliyor. Borç alarak, eşyalarını satarak sağlık hizmeti almaya çalışıyorlar. Ben bir doktor olarak bunu çok kez tecrübe ettim. Şu an çok kaotik bir ortam söz konusu. İşçilerin esas sorunu şu; virüse karşı güvencesiz çalışmak ya da aç kalmak arasında bırakıldılar” diye konuştu.

50 KİŞİDEN AZ İŞYERLERİ İÇİN HEKİM ZORUNLULUĞU ERTELENMİŞTİ

İşyeri hekimliğinde yasaya göre az tehlikeli sınıflar için işçi başına 5 dakika (2 bin kişi varsa tam zamanlı hekim), tehlikeli sınıfta işçi başına 10 dakika (1000 kişi varsa tam zamanlı hekim), çok tehlikeli sınıfta işçi başına 15 dakika ve 750’yi geçerse işyeri hekimi tam zamanlı çalışıyor. 50’den az kişinin çalıştığı ve az tehlikeli işyerinde ise hekim hizmeti alma zorunluluğu 1 Temmuz 2020’ye ertelendi.

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