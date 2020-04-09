Dilek OMAKLILAR

Eren SARAN

İzmir

Bir işçide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine çalışmaktan kaçınma hakkı kullanarak iş bırakan işçilere sopalı saldırı yapılan Akar Tekstil’de, koronavirüs tespit edilen işçi sayısı 12’ye yükseldi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kadın işçi, “Telaşlanmadım çünkü yakın temasta olan herkes bekliyordu” dedi. Test sonuçları ortaya çıktıkça pozitif vaka sayısı artarken DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, konfederasyonları ve sendikaları bir an önce ortak hareket etmeye çağırdı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili Akar Tekstil’de kriz masası oluşturduklarını ve tespit ettikleri eksiklikleri fabrika yönetimine ilettiklerini aktaran DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, yaşanan süreci anlattı. Fabrikada işçilerin iş bırakmasının ardından önceki gün 146 işçinin savunmasının alındığını ve ücretli izne çıkarıldıklarını aktaran Alagöz, “İl sağlık Müdürlüğüne tüm işçilere test yapılması için talebimiz oldu. Fabrikada önceki gün 450, dün de yaklaşık 400 işçiye test yapıldı. Test yapılan arkadaşlar evine gitti, pozitif çıkanlar gelmeyecek” dedi.

Pozitif çıkan vaka sayısının 12 olduğunu, test sonuçları açıklandıkça ister istemez artacağını dile getiren Alagöz, şu an fabrikada üretimin olmadığını dile getirdi. Alagöz, sonuçların belli olmasının ardından Akar Tekstil yönetimiyle birlikte izlenecek yola karar vereceklerini bildirdi.

"İŞÇİLER İÇİN NET GENELGE OLMALI"

Birçok işletmede olduğu gibi Akar Tekstil’de de işçilere ücretli mi yoksa ücretsiz mi izin verileceği konusunda belirsizlik yaşandığını söyleyen Alagöz, “Sağlık Bakanlığının çalışanlarla ilgili net bir genelge yayımlaması gerekiyor. 60 yaş üstü çalışanlar, kronik rahatsızlıkları olanlar için genelge yayımlanıyor ama bu insanlar ücretsiz izne çıkıyor. Üretim yapılan yerlerle ilgili net genelgeler oluşmalı, pozitif çıkan arkadaşlarımızın raporlu olup olmadığının belirlenmesi lazım” dedi.

Sağlık müdürlüğünden gelen ekiplerin riskli gördükleri işçilere test yaptığını, sonra da “Sonuç açıklanana kadar gitsin çalışsın” dediğini aktaran Alagöz, “Ya pozitif çıkarsa? 14 gün boyunca çıkmamalı izole olmalı. 5 gün sonra bile virüs çıkar diyorlar ama bir taraftan da temaslı olan yerde gidin çalışın diyorlar” diye tepki gösterdi.

Fabrikanın temizliğiyle ilgili sorun olmadığını savunan Alagöz, “Önlemlere rağmen pozitif çıktı ve çıkacak da. Bunun sebeplerinden bir tanesi, bu fabrika Çiğli Organize Sanayide ve ne kadar hijyenik olursa olsun diğer fabrikalarla temas halinde. İkincisi Sağlık Bakanlığın, Çalışma Bakanlığının, Bilim Kurulu alınması gereken önlemleri açıklamasına rağmen fabrikalarda üretim devam ediyor. Demek ki hijyen sağlansa bile üretim devam ettiği sürece virüs bulaşmaya devam ediyor” diye konuştu.

"SENDİKACILAR ALANA ÇIKMALI"

Fabrikada yaşananlarla ilgili kendilerinden bilgi almadan sosyal medyadan açıklama yapan sendikacıları anlayamadığını söyleyen Alagöz, “Bazı sendikacılar sadece bizim örgütlü olduğumuz fabrikada demeç vermeye başladı, bizimle hiç irtibata girmeden. O konuşan sendikacılara şunu soruyorum, örgütlü olduğunuz firmalarda neler oluyor? Bakıyorum fabrikanın 200 metre ötesinde iki kişi açıklama yapıyor, Twitter’da paylaşıyor. Destek vermek isteyenler varsa başımızın üzerinde, ama kimse tek bir gün arayıp 'Bir ihtiyaç var mı?' demedi, dayanışma çağrısı yapan olmadı. Sendika yöneticileri sosyal medya sendikacılığından çıkıp alana çıkacaklar” dedi.

Konfederasyonlara da yan yana gelme çağrısı yapan Alagöz, şunları söyledi: “İşçiler fabrikada çalışıyor, sendikacılar sosyal medyada sadece yazıp çizip çağrı yapıyor. Her yerde insanlar çalışıyor, bizim de çalışmamız lazım.”

Örgütlü olan yerlerde tedbirlerin alınması için doğru mücadele etmek gerektiğini ifade eden Alagöz, “Peki örgütsüz yerler ne olacak? Ölümle cebelleşiyorlar çünkü devlet çalışmamaya ilişkin bir kanun çıkarmadı, işverenler de buna dayanarak 'ben çalıştıracağım' diyor” diye konuştu.

VİRÜS ÇIKAN İŞÇİ EVRENSEL’E KONUŞTU

Akar Tekstil'de çalışan ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir kadın işçi ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “İlk kez 5. bantta birinde çıkmıştı. O banttakileri teste tabi tuttular. Testleri işyerinde yapıldı, hâlâ da devam ediyor. Geçtiğimiz cumartesi günü bize test yaptılar. Gece e-nabız'dan baktık, bende ve 6 kişide daha koronavirüs çıktı. Ambulansı aradık, hemen aldılar beni. Hastanede kan tahlili, tomografi ve test sonuçlarına baktılar, sonra da '14 gün izole olacaksın, temizliğine, beslenmene dikkat edeceksin' dediler. Odamı ayrı tuttum, eşyalarımı zaten ilk duyduğumuz anda da ayırdım. Her şeyi ayırdım. İlaçlarım bitince tekrar kontrole gideceğim. Kötü değilim, sadece terlemeyle uyandım ve o zaman baktım. Gördüğümde de telaşlanmadım hepimiz bekliyorduk çünkü, yakın temasta olan herkes bekliyordu. Diğer arkadaşların da durumu iyi, hepsini eve gönderdiler, evde tedavi görüyorlar.”

Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

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Koronavirüs dolayısıyla iş bırakan ve saldırıya uğrayan işçilerin savunması alındı