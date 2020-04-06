06 Nisan 2020 18:00

Koronavirüs dolayısıyla iş bırakan ve saldırıya uğrayan işçilerin savunması alındı

İzmir Akar Tekstil’de koronavirüs vakası nedeniyle işten kaçınma hakkını kullanan ve sopalı saldırıya uğrayan işçiler, savunmaları alınarak evlerine gönderildi.

Akar Tekstil işçileri fabrika önünde beklerken

Fotoğraf: Evrensel

Akar Tekstil’de koronavirüs pozitif vakası nedeniyle cumartesi günü işten kaçınma haklarını kullanarak eylem yapan ve bir grubun sopalı saldırısına uğrayan işçiler, savunmaları alınarak evlerine gönderildi.

Akar Tekstil işçileri, 4 Nisan Cumartesi günü işten kaçınma haklarını kullanarak patrondan açıklama beklemiş, fabrika bahçesinde ise bir grup tarafından sopalı saldırıya uğramıştı. Eyleme katılan işçiler bugün yönetim tarafından savunmaları alınarak evlerine gönderildi. İşçilere “Bugün izinlisiniz, biz size haber verene kadar gelmeyin” denildiği öğrenildi.

Öte yandan koronavirüs nedeniyle şüphe duyan işçilerin yoğunluklu olarak civar hastanelere başvurması üzerine İl Sağlık Kurulunun kararıyla sağlık ekipleri fabrikaya giderek çalışan işçilerden numune aldı. (İzmir/EVRENSEL)

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