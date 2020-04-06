Akar Tekstil’de koronavirüs pozitif vakası nedeniyle cumartesi günü işten kaçınma haklarını kullanarak eylem yapan ve bir grubun sopalı saldırısına uğrayan işçiler, savunmaları alınarak evlerine gönderildi.

Akar Tekstil işçileri, 4 Nisan Cumartesi günü işten kaçınma haklarını kullanarak patrondan açıklama beklemiş, fabrika bahçesinde ise bir grup tarafından sopalı saldırıya uğramıştı. Eyleme katılan işçiler bugün yönetim tarafından savunmaları alınarak evlerine gönderildi. İşçilere “Bugün izinlisiniz, biz size haber verene kadar gelmeyin” denildiği öğrenildi.

Öte yandan koronavirüs nedeniyle şüphe duyan işçilerin yoğunluklu olarak civar hastanelere başvurması üzerine İl Sağlık Kurulunun kararıyla sağlık ekipleri fabrikaya giderek çalışan işçilerden numune aldı. (İzmir/EVRENSEL)

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