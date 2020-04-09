İşten atılan metal işçisi yazdı: ‘Evde hayat’ değil dert var dert!

İşten çıkarılan metal işçisi

Kayseri

Kısa süre önce işten atılan bir işçi olarak bu mektubumda yaşadığım zorluklardan bahsetmek istiyorum.

Biraz geriye gideyim. Evliliğimin başında epeyce borçlandık. Evliliğimin senesi daha dolmadan ülkemizdeki ekonomik kriz arttı. Bir yandan borçlar bir yandan artan işsizlik, son olarak da dünya üzerindeki koronavirüs salgını derken sonuç, işten atıldık.

İşsiz kalışım beni hem maddi hem manevi anlamda çok yıprattı. Bunlar bir yana eşimin de işinin belirsizliğe düşmesi, alacağı maaşın net olmaması, bizi ekonomik anlamda dibe çekti. Virüs ortamında “Evden çıkılmasın” deniyor. Bir yanıyla da “Stok yapılsın” sonucu çıkıyor. İşsiz ve parasız insanlar nasıl erzak alsın? “Evde hayat var” deniliyor ama “Evde dert var dert” diyorum.

Market ve gıda şirketlerinin fiyatlarda yaptığı aşırı artışlar insanların yaşam koşullarını kötüye sürüklüyor. Beklentimiz bu zor durumda devletin yardım etmesi. Ama onlar da bizden istiyor. Böyle olur mu?

Tek isteğim işten atma olmasın, işsizlere çözüm bulunsun. Bütün bunlar olmadan önümüzü görmek mümkün değil. Hem insan işi yokken nasıl evden çıkmadan yaşasın?

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