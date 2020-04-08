OBA Makarna, 12 saatlik çalışma sistemine karşı çıkan işçilerden 4’ünü işten çıkardı

Antep’te geçtiğimiz hafta Evrensel aracılığıyla 12 saat çalıştıklarını söyleyen ve bunun üzerine yeniden 8 saatlik çalışma sistemine geçiş yapılan OBA Makarna’da dört işçinin işine son verdi.

AKILLI TELEFONLA İÇERİ GİRİŞLER YASAKLANDI

Evrensel’e konuşan işçiler, “Gazetenizde yapılan haberlerden sonra tedirginlik havası hakimdi. Öncelikle 12 saatlik çalışmayı 8 saate düşürdüler. Ardından haberde maske takmadığımız ortaya çıkınca maske ve eldiven dağıtılmaya başlandı. Bu süreçte 8 saat çalışmayı savunanlar ve size bilgi verenler hainlik ile suçlandı. Bizler ile toplantılar düzenleyerek, gazetenizi, sendikalı olmayı kötüleyip, ‘bir aile’ olduğumuzu söylediler. Ama bir yandan da telefonla içeri girmeyi yasakladılar ve ‘gıda yardımını kaldıracağız’ dediler. Sizin haberinizde ‘12 saat çalışmayı herkes istiyor, dua ediyorlar’ deseler de bizi topladıklarında işçilerden yarısından fazlası ‘8 saat çalışmak istiyor musunuz?’ dediklerinde el kaldırdı. 8 saati istedi. Korktuğu için el kaldırmayan işçilerde var” şeklinde konuştu.

İŞÇİLER, SOSYAL MEDYADA FABRİKANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTIKLARI İDDİASIYLA İŞTEN ATILDI

Fabrikadaki hijyen kurallarına dair bir düzenleme yapmak yerine işçiler üzerinde baskı kurulduğunu söyleyen bir işçi, “İçeri girerken akıllı telefon kullananlara telefonlarını kulübeye bırakmaları isteniyordu. Dün 16.00 – 00.00 vardiyasına gittiğimizde ilk olarak işçilerden birisi telefonu bırakmak istemediği için işten çıkarıldı. Yaklaşık bir saat daha çalıştıktan sonra 3 işçi arkadaşımız da çağırılarak basına ve sosyal medyaya fotoğraf paylaşarak fabrikada hijyen kurallarına uyulmadığını söyledikleri iddia edilerek işten çıkarıldığını öğrendik. Aslında hijyen kurallarına dair düzenleme yapmaları, çizme, galoş gibi malzemeler vererek bunu sağlamaları gerekirken, insanların sağlığı söz konusu iken işçileri işten atma derdine düştüler” diye konuştu.

“BİZİM EKMEĞİMİZ İLE OYNADILAR, MİLYONLARCA İNSANIN SAĞLIĞI İLE OYNUYORLAR”

İşten atılan işçilerden Evrensel’e ulaşan bir işçi ise, “Bizim ekmeğimiz ile oynadılar, milyonlarca insanın da sağlığı ile oynuyorlar. Bana da diğer atılan arkadaşlara da ‘ya bize bu hakareti yapanı bulun ya da sizsiniz’ diyerek isim vermemizi istediler. ‘Evrensel gazetesine siz mi konuştunuz?’ diye sordular. Ellerinde hiçbir kanıt olmamasına rağmen birileri bir şeyler demiş hakkımızda diye işten çıkardılar. Ben sadece 12 saat çalışmak istemiyordum ve fabrikanın hijyen kurallarına uymadığını ve uyması gerektiğini düşünüyordum” diye konuştu. (Antep/EVRENSEL)

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