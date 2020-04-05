OBA Makarna patronundan muhabirimize tehdit: Resmi kaldırma, görürsün yapacaklarımı

Antep Başpınar 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan OBA Makarna’da işçilerin çalışma saatleri ve koşulları üzerine yaptığımız haberler patronu rahatsız etti. Firma patronu Musa Özgüçlü muhabirimizi arayarak hakaret ve tehditler savurdu.

OBA Makarna haberimizin ardından Antep muhabirimiz Umut Yeğin’i arayan Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, “Lan sen savcı mısın, hakim misin kimsin sen? Sen var ya vatan hainisin. Seni süründüreceğim lan. Sen devlet misin! Tehdit mi ediyorum seni, tehdit adam öldürmekle olur! Beni iyi dinle! Sus, sesini kes. Sen eşkıyasın, amacını biliyorum senin, seninle görüşeceğiz, o resmi kaldırma görürsün sana neler yapacağım” diyerek hakaret ve tehditler savurdu.

Muhabirimiz Umut Yeğin ise, “Oba Makarna’dan işçiler bizimle iletişim kurarak, özellikle koronavirüs sürecinde çalışma koşullarına ve saatlerine dair bilgiler paylaştı. Biz de bu süreçte firmada işçilerin yaşadığı problemleri dile getirdik ve ayrıca da firma sahipleri olan Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, Genel Müdür Alparslan Özgüçlü, İnsan Kaynakları Müdürü Berna Özmen ve Basın Danışmanı Ali Babat’tan iddialara dair yanıtlar aldık ve haberimizde yer verdik. Bugün haber için yönetim kurulundan görüş alırken ‘işçilerin şu anda maskesi var mı’ diye sordum ve bana ‘evet maskeleri var’ dendi. Ancak sonrasında işçilerden öğrendik ki biz görüş aldıktan sonra maske dağıtılmış ki haberimizdeki fotoğrafta da işçilerin maske takmadığını gördük. Yaptığımız haberler, özellikle içerideki durumu yansıtan fotoğraflar anlaşılan patronları rahatsız etti. Bu akşam Musa Özgüçlü tarafından aranarak tehdit edildim. Her koşulda Evrensel gazetesi olarak gerçeğin haberini yaptık ve işçilerin seslerini duyurmaya, yaşadıkları problemleri anlatmaya devam edeceğiz. Bu tehditlere karşı da yasal sürece başvuracağız, davamızı açacağız” dedi. (Antep/EVRENSEL)

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