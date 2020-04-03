OBA Makarna'da çalışma süresi 12 saate çıkarıldı

Umut Yeğin

Antep

Antep Başpınar 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Oba Makarna Fabrikasında Koronavirüs salgını sürecinde ‘artan siparişleri yetiştirme’ gerekçesiyle çalışma süresi 12 saate çıkarıldı.

“SABAH 8, AKŞAM 8 ÇALIŞIYORUZ”

Koronavirüs tehlikesine karşı, bir yandan doktorlar, uzmanlar, yetkililer bağışıklık sisteminin güçlü kalması için işçilerin daha fazla dinlendirilmesi, çalışma saatlerinin azaltılması yönünde çağrılar yaparken Antep Başpınar 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan OBA Makarna’da çalıma saatleri 12 saate çıkarıldı. Salgın öncesinde çalışan bir vardiyanın tamamının senelik izne çıkarıldığını ve işçi sayısının azalmasıyla birlikte çalışma sürelerinin de arttığını söyleyen işçiler, “Günde 12 saat çalışıyoruz. Sabah 8, akşam 8 çalışıyoruz. Haftada bir gün olan izin günleri de tamamen kaldırıldı. Gönderilen vardiyada izni olanlar yıllık izne çıkarıldı. Olmayanlara da yıllık izin avansı kullandırıldı. Sürekli çalışıyoruz. Bizim sağlığımızı düşünen yok” diyor.

“TEDBİRLER YALNIZCA İLAN PANOSUNA ASILAN EVRAKLARDA VAR”

Fabrikada virüsün yayılmaması için servis sayısının arttırıldığını belirten işçiler, “Servisler de önlem alındı ama aynı lavaboları kullanıyoruz, aynı musluğa dokunuyoruz. İlan panosuna bir sürü evrak asıyorlar virüs tedbirlerini anlatan veya aldıklarını söyledikleri tedbirler. Ama kesinlikle o tedbirler alınmıyor. İlan panosunda yazılanların hiçbiri doğru değil” diye konuştular.

OBA MAKARNA: ARTAN SİPARİŞLERİ, TALEPLERİ YETİŞTİREBİLMEK İÇİN BU SİSTEME GEÇTİK

Çalışma sürelerinin 12 saate çıkarıldığını doğrulayan İnsan Kaynakları Müdürü Berna Özmen, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu durumdan kaynaklı sağlık tedbirleri aldık. Bu kapsamda çalışan personellerimizi sosyal mesafeyi korumak adına yıllık izni olanları izne gönderdik. Kalan mevcut personelimizle de mesaili sisteme geçtik. Çünkü sonuçta biz gıda üreten bir firmayız. Bizde siparişin azalması gibi bir durum söz konusu değil. Artan siparişleri, talepleri yetiştirebilmek adına da herkesin hakkını ödeyerek bu sisteme geçtik. Kalıcı bir sistem değil bu. Çalışan işçiler gönüllü olarak çalışıyor. Dönüşümlü olarak geçtik. Herkes dönüşümlü olarak yıllık iznini kullanacak” dedi.

“HER TÜRLÜ HİJYEN ORTAMI SAĞLANMIŞTIR”

OBA Makarna Basın Danışmanı Ali Babat ise fabrikada virüse karşı tüm önlemlerin alındığını iddia ederek, “Virüsle alakalı üretim tesislerine hiçbir Allahın kulunu almıyoruz. İşin uzmanları bu konu ile ilgili tedbirlerini alıyorlar. Aklınıza gelebilecek her türlü hijyen ortamı sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

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