Antep'te Oba Makarna'da 12 saatlik çalışma saati 8 saate düşürülecek

Umut YEĞİN

Antep

Oba Makarna’da çalışma süreleri geçtiğimiz günlerde ‘artan siparişleri yetiştirme’ gerekçesiyle 12 saate çıkarıldı. Evrensel aracılığıyla “Biz ne zaman dinleneceğiz?” diye soran işçilere fabrikanın yönetim kurulundan cevap geldi. Fabrika pazartesi gününden itibaren 8 saatlik çalışma sistemine dönecek. Diğer yandan fabrika “hijyen kurallarını yerine getiriliyoruz” dese de işçiler gönderdikleri fotoğraf ve videolar ile hijyen kurallarına uyulmadığını iddia etti.

Antep Başpınar 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan OBA Makarna’da üretim geçtiğimiz günlerde 12 saate çıkarılmıştı. Fabrikanın İnsan Kaynakları Müdürü Berna Özmen “Çalışan işçiler gönüllü olarak çalışıyor” demişti. Bunun üzerine gazetemize konuşan işçiler, “Uyku düzenimiz bozuldu resmen. Devletten, hükümetten ‘işçileri 12 saat çalıştırabilirsiniz’ diye bir açıklama mı geldi? Neden denetim yapılmıyor? Günde 12 saat çalışıp, 2 saatte yolda gidip gelip 14 saatimizi fabrikaya vermiş oluyoruz. Bünyemiz zayıf oluyor virüse karşı nasıl direneceğiz? Gıda fabrikasında çalışıyoruz diye virüs bizi etkilemiyor mu?Biz ne zaman dinleneceğiz?” diye sordu.

Evrensel ile iletişime geçen OBA Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü ve Genel Müdür Alparslan Özgüçlü ise çalışan işçilerin hepsinin 12 saatlik çalışma sisteminden dolayı fazla para aldıkları için kendilerine dua ettiklerini ve gönüllü olduklarını iddia ederek, “Ancak gazetenizde çıkan haberin yüzünden pazartesi gününden itibaren 8 saatlik çalışma sitemine dönüyorum. Benim için zaten bu sistemin bir hayrı yok” diye konuştu.

ÇALIŞMA DÜZENİNDE HİJYEN KURALLARINA İTİRAZ VAR

Fabrikanın Basın Danışmanı Ali Babat, geçtiğimiz günlerde gazetemize yaptığı açıklamada, “Virüsle alakalı üretim tesislerine hiçbir Allah’ın kulunu almıyoruz. İşin uzmanları bu konu ile ilgili tedbirlerini alıyorlar. Aklınıza gelebilecek her türlü hijyen ortamı sağlanmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Ancak işçilerin gazetemizde yayınlanmak üzere gönderdikleri fotoğraflar ve videolar da işçilerin kullandıkları tuvaletlerde sabunlukların boş olduğu, kağıt havluların olmadığı, sigara içme odasında işçilerin maske kullanmadan yan yana oturdukları görülüyor. Makarna üretimi yaptıkları için un ve hamur ile iç içe olduklarını belirten işçi, “Şu an tonlarca makarna makinelerin altına dökülüyor. Biz tekrar onları temizleyip geri dönüşüme gidiyor. Bize ‘bunu biz bunu hayvan yemi yapıyoruz’ diyorlar. Ama bizce tekrar hamur olup makarna ve irmik üretiminde kullanılıyor. Bize, ‘biz bunları yıkıyoruz’ diyorlar ama hamur nasıl yıkanır? Bunları da fabrikayı karalamak için söylemiyorum. Sonuçta herkes bunu yiyor ve hepimizin sağlığı söz konusu. Denetim için geldiklerinde de geri dönüşüm bölümündeki kapıları kapatıyorlardı. Demek ki orası sakıncalı bir yer ki o kapıları kapatıyorlar. Tuvalete gittiğimiz ayakkabılar ile makarnaya bastıktan sonra o makarnaları geri dönüşüme gönderiyoruz. Hamur yapıp bize geri gönderiyorlar” dedi.

MASKE VE ELDİVEN SADECE VARDİYA AMİRLERİNDE VAR

Ayrıca işçiler, ilan panosuna İnsan Kaynakları tarafından 23.03.2020 tarihinde hazırlanarak asılan “Coronavirüs hijyen bildirim” yazısında geçen, “Firmamız tarafından tüm personelimize yetecek kadar eldiven ve maske temin edilmiştir” ifadelerine rağmen kendilerine eldiven ve maske verilmediğini söyleyen işçiler, “Maske ve eldiven sadece vardiya amirlerinde var. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi hiçbir işçi maske ya da eldiven takmıyor” diye konuştular.

FABRİKA: KURALLARA UYAN BİR FİRMAYIZ

İşçilerin gazetemize verdiği bilgileri ve iddiaları sormak için konuştuğumuz OBA Makarna İnsan Kaynakları Müdürü Berna Özmen ise “Biz gıda üreten bir firmayız. Ve hijyen kurallarına sadece virüs den dolayı değil, virüs den önce de uyan bir firmaydık. Kesinlikle böyle suçlamaları kabul etmiyoruz” dedi.

OBA Makarna'da çalışma süresi 12 saate çıkarıldı

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