07 Nisan 2020 23:52

20 baro başkanından infaz yasasına tepki: Eşitliğin sağlanmasını talep ediyoruz

Aralarında İzmir, Antalya, Adana, Diyarbakır ve Van barosunun da bulunduğu 20 baro infaz yasasına ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "Kanun önünde eşitliğin sağlanmasını talep ediyoruz" denildi.

Fotoğraf: Babak Farrokhi/Flickr | CC BY 2.0

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    İnfaz yasasına ilişkin yazılı açıklama yapan 20 baro başkanı, "Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan eşitlik ilkesi gereğince infaz yasasında bir ayrıma gidilmeden, kanun önünde eşitliğin sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşmeleri gün içerisinde başlayan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununda Değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme için görüşmelere yarın devam edilecek. Konuya ilişkin 20 baro başkanından ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada infaz yasasında öngörüldüğü gibi sadece bazı suçlar kapsamında infazda indirim yapılamayacağı vurgulandı.

    "İNFAZ KANUNU EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRIDIR"

    "Taslakta infazın uygulanmasına ilişkin bir kısım lehte düzenlemelerle birlikte evrensel hukuk kurallarını ihlal eden düzenlemelerin de olduğu görülecektir” denilen açıklamada, “Anayasanın 10. maddesinde ‘Herkes, dil, irk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Anayasal güvence altına alınan eşitlik ilkesine de apaçık aykırı olacaktır. Adil yargılanma ilkesinin son dönemlerde ihlal edildiği ve uygulanmadığı, Türkiye’de yargıya güvenin yüzde 20’lerin altına düştüğü bir ortamda, düzenlemenin kamuoyuna yansıdığı içerikle gerçekleşmesi; icraata 'af', düşünceye ise 'ceza' olacaktır” ifadeleri yer aldı.

    Ülkedeki cezaevlerinin mevcut kapasitelerinin çok üzerinde dolu olduğu vurgulanan açıklamada, “Nitekim Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin ‘Hükümetler şimdi, her zamankinden çok daha fazla, yasal bir temel olmadan hapsedilen, siyasi mahkumlar ve sadece eleştirel ya da muhalif görüşler ifade ettikleri için hapsedilenler dahil her kişiyi serbest bırakmalıdır” çağrısı hatırlatıldı. Siyasi iktidara eleştirel bakış açısından, muhalif kimliklerinden, siyasi faaliyetleri ve düşüncelerinden ötürü pek çok yurttaşın, uluslararası hukuk kriterlerine aykırı Terörle Mücadele Kanunun (TMK), katı ve taraflı uygulanmasının mağduru olarak cezaevlerinde tutulduğu belirtildi.

    "KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK TALEP EDİYORUZ"

    Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

    "Cezaevlerindeki tüm tutuklu ve hükümlülerin yaşamı devlete emanettir. Koronavirüs ayrım gözetmeksizin her kesimden insana bulaşmaktayken, infazda eşitsiz ve ayrımcı bir düzenleme yapılması, bazı suçtan mahkum olanlara siz cezaevinde kalın, hayati tehlikeniz sürsün; denilmesi anlamına gelir ki, bu durum sosyal, demokratik hukuk devletinde mazur görülemez ve asla kabul edilemez. TBMM Genel Kurulunda görüşülecek kanun teklifinde değişikliğe gidilerek herkese uygulanabilecek bir düzenlemenin vakit kaybetmeksizin bir an önce hayata geçirilmesinin yasal ve insani bir zorunluluktur. Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan eşitlik ilkesi gereğince infaz yasasında bir ayrıma gidilmeden, kanun önünde eşitliğin sağlanmasını talep ediyoruz."

    Açıklamada imzası bulunan baro başkanları:

    • Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK
    • Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU
    • Ağrı Barosu Başkanı Av. Salih AYDIN
    • Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN
    • Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL
    • Batman Barosu Başkanı Av. Abdulhamit ÇAKAN
    • Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK
    • Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL
    • Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN
    • Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
    • Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN
    • İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
    • Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
    • Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
    • Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ
    • Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK
    • Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL
    • Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ
    • Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN
    • Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR

    (Mardin/MA)

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