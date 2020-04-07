07 Nisan 2020 22:01

"Ayrımcı" infaz indirimi teklifinin TBMM'deki görüşmelerinde ilk gün sona erdi

"Ayrımcı" infaz indirimi teklifinin TBMM Genel Kurulunda süren görüşmelerinin ilk gününde, HDP grubu teklifin normal bir kanun teklifi gibi görüşülemeyeceğini belirterek itiraz etti.

TBMM Genel Kurul görüşmelerine yüzlerinde maske ile katılan milletvekilleri

Fotoğraf: Erçin Top/AA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    AKP ve MHP’nin hazırladığı ve siyasi suçları kapsam dışı bıraktığı eleştirilerine rağmen Adalet Komisyonundan geçen infaz indirimi kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin ilk günü tamamlandı. TBMM'deki oturum yarın saat 14.00'te toplanmak üzere sona erdi

    İlk gün görüşmelerinde HDP grubu infaz yasa teklfinin kısmi af gibi değerlendirmesi gerektiğini, teklifin görüşülmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek usul tartışması istedi. Meclis Başkan Vekili Levent Gök usül tartışmasını açtı fakat tartışma sonucu teklif görüşmelerine geçildi. Bunun üzerine HDP grubu Anayasa'ya aykırı olduğunu ısrarla belirttikleri halde söz konusu teklifin görüşülmeye başlanmasını protesto etti, ayağa kalkıp ellerindeki dövizleri havaya kaldırdı.

    HDP grubunda bulunan milletvekillerinin itirazlarını dayandırdığı İç Tüzük'ün 92. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

    Genel veya özel af ilanını içeren tekliflerin Genel Kurulda kabulü Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile mümkündür. Gerekli çoğunluk, söz konusu tekliflerin afla ilgili maddelerinde ve tümünün oylanmasında ayrı ayrı aranır. Teklif hakkında verilen genel veya özel af ilanını içeren değişiklik önergesinin kabulü halinde, kabul için gerekli beşte üç çoğunluğun tespiti için bu önergenin oylanması açık oylama suretiyle tekrarlanır.

    HDP milletvekilleri, İç Tüzük'te de belirtildiği üzere üye tam sayısının beşte üçünün sağlanmasını gerektiğini, bu sebeple bu teklifin normal bir kanun teklifi gibi görüşülmemesi gerektiğini ifade ederek itiraz etti.

    Meclis Genel Kurulundaki birleşim, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere sona erdi. (Ankara/EVRENSEL)

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