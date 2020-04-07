07 Nisan 2020 23:41
Mutlu Akü’de bir işçide koronavirüs tespit edildi
Mutlu Akü fabrikasında çalışan bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Mutlu Akü logosu
Mutlu Akü’nün İstanbul'daki fabrikasında çalışan bir işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Kovid-19'a yakalandığı belirtilen işçiyle temasta olan 14 işçi ise evlerine gönderildi.
Fabrikada örgütlü olan Petrol-İş Sendikası, gelişmeleri üyelerine mesaj atarak duyurdu. (İstanbul/EVRENSEL)
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