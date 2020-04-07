Mutlu Akü’de bir işçide koronavirüs tespit edildi

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İzmir'de koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar tartışıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koronavirüse ilişkin toplantı yapan kitle örgütleri temsilcileri toplantının önemli bir adım olduğunu söyleyerek, salgına karşı ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.