Valfsan'da koronavirüs tespit edilen işçi sayısı 5'e çıktı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde kurulu 300 işçinin çalıştığı Valfsan fabrikasında koronavirüs tespit edilen işçi sayısı 5'e yükseldi. Çok sayıda işçide ise koronavirüs belirtisi görüldüğü ifade edildi. Fabrikada 60 kişinin çalıştığı "solunum cihazı" ile ilişkili üretim bölümü dışında tüm bölümler kapatılarak işçiler izne çıkarıldı.

Konuya ilişkin Evrensel'e konuşan Birleşik Metal-İş İstanbul 1 No’lu Şube Sekreteri Hüsnü Atasoy, "Bir temsilcimiz karantina sürecini başlattı. Valfsan’da durum çıkmaza doğru gidiyor. Sonuçları ağır durumla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. İşverenin ‘Solunum cihazlarını yetiştiremezsek olağanüstü durumdan dolayı başka şeyler yaşanabilir’ değerlendirmesi var. Fabrikada üyelerimizin sağlığını düşünmek zorundayız. Bütün bölümler neredeyse kapatıldı. Test sonucu bekleyen çok sayıda işçi var. Hastanelerin durumu da tehlikeli. İşveren önlemleri her koşulda almaya devam edeceğini taahhüt etti. İl Sağlık Kurulu da toplanıyor. Gelişmeler an an takip ediliyor. Üretim süreci sağlık sektörüne olduğu için problem yaşıyoruz. Psikolojik olarak da rahatsızlık arttı. Çalışmak isteyen arkadaşlar da var ama bir şey diyemiyoruz. İşverenle sürekli görüşmeler halindeyiz" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

