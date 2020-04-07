Bartın Halkevleri Şube Başkanı Yonca Alemdar maske dağıttığı sırada gözaltına alındı

Bartın'da Galla Pazarında vatandaşlara ve satıcılara terzide diktirdiği maskeleri dağıtan Bartın Halkevleri Şube Başkanı Yonca Alemdar ile maskeleri diken terzi Hulisi Kaymakçı gözaltına alındı.

Bartın Halkevleri Şube Başkanı Yonca Alemdar, kent merkezinde bir terziye maske diktirdikten sonra kapalı pazar yerindeki vatandaşlara ve satıcılara bunları dağıtmaya başladı. Alemdar, maskeleri dağıttığı sırada polisler tarafından gözaltına alındı. Standartlara uygun olmayan maskeleri izinsiz dağıttığı gerekçesiyle Yonca Alemdar ile birlikte maskeleri diken terzi Hulisi Kaymakçı de gözaltına alındı. Karakola götürülen Yonca Alemdar ile terzinin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Bartın Halkevleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Galla Pazarında vatandaşlara ve satıcılara parasız maske dağıttıkları için

Şube Başkanımız Yonca Alemdar ile maskeleri diken terzi Hulisi Kaymakçı polis tarafından gözaltına alındı. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!" dedi. (HABER MERKEZİ)

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