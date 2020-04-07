Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 76 hasta daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basına açıklama yaptı. Bakan Koca, son 24 saatte Kovid-19'dan 76 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.

SON 24 SAATTE 3 BİN 892 YENİ VAKA TESPİTİ

Koca, koronavirüs sebebiyle bugün 76 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, bugün 20 bin 23 yeni test yapıldığını, 3 bin 892 yeni vaka tespit edildiğini ve bugün iyileşen hasta sayısının da 256 olduğunu belirtti.

Bakan Fahrettin Koca'nın açıkladığı sayılara göre bugüne kadar Türkiye'de Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybeden sayısı 725'e yükseldi. Toplamda 222 bin 868 test uygulanırken 34 bin 109 kişiye tanı koyuldu. Yoğun bakımda olan toplam hasta sayısı 1474 olurken entübe hasta sayısı 987 olarak açıklandı. Kovid-19 teşhisi konulan ve iyileşen hasta sayısı ise toplamda 1582 oldu.

Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Artık her birimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız.

Vefat sayılarının yüksek olduğu büyük şehirler, sosyal temas ve yurt dışı temasının yoğun olduğu illerdir. Buralara sınırlamalar getirdik.

60 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma sınırlamaları getirdik.

Virüse karşı güç birliği içerisinde olmamız gerekiyor.

Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Bize hayatı kolaylaştıracak tekliflerde bulunacak. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek.

Önümüzdeki hafta günlük test sayısının 30 bine ulaşmasını hedefliyoruz.

Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş aşamasında azalma sağladık.

Hastalığa karşı elimizdeki en büyük güç izolasyon, sosyal mesafe ve temastan kaçınma kuralıdır.

Bütün tedbirlerimize rağmen virüs kişiden kişiye bulaşmaya devam ediyor, bunu kontrol altına almak zorundayız.

Hastalarımızın takibini online olarak gerçekleştireceğiz. GSM operatörlerinin geliştirdiği aplikasyonla hastalarımızı takip edeceğiz, sosyal izolasyonlarını korumalarını sağlayacağız.

Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de yapılması planlanan hastaneler kalıcı olacak. Atatürk Havalimanındaki, hava yoluyla hasta transferi de gerçekleştirilebilecek bir hastane olacak.

Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de yapılacak pandemi hastaneleri yap-işlet-devret modeli ile inşa edilmeyecek, kendimiz yapacağız.

ÖSYM üzerinden KPSS ile Sağlık Bakanlığı bünyesine personel alımı yapacağız.

Özel sektör dahil olmak üzere, sosyal mesafeyi korumak suretiyle minimal personelle çalışmaları yönünde kurum ve kuruluşlara tavsiye getiriyoruz.

Özel hastaneler, Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda yatan hiçbir hastadan ücret alamazlar.

Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı, 1 milyona yakın sayıda depoladık.

Nüfusuna göre solunum cihazı yeterliliği olan bir ülkeyiz.

Bilim Kurulu üyelerimizde herhangi bir sağlık sorunu yok.

Eczanelerde ya da marketlerde parayla maske satışı olması söz konusu değil. Bedava vermek istiyorlarsa kendileri bilir ancak satışını yapmak kesinlikle yasak. Herhangi bir satış var ise biz bildirebilirler.

(HABER MERKEZİ)

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