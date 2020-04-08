08 Nisan 2020 04:36

Çayda önlem alınmazsa 1 milyon kişi ekonomik tehlikede

Emek Partisi Fındıklı İlçe Başkanı Hasan Zorlucan uyardı: Hasat dönemi yaklaşan çay için 'koronavirüs önlemi' alınmazsa bir milyon insanın geleceğini ekonomik olarak da tehlikeye sokmuş oluruz.

Çay hasatı yapan bir kadın üretici

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Gençağa KARAFAZLI
    Rize

    Emek Partisi (EMEP) Rize Fındıklı İlçe Başkanı Hasan Zorlucan, koronavirüs salgını sebebiyle çayda sorun yaşanmaması için devletin hâlâ önlem almak için vaktinin olduğunu söyledi.

    Hükümet kanadından gelen “Önümüzdeki mayıs ayında çay hasadı yapılmayacağı gibi dedikodulara inanmayın. Çok güzel bir kampanya süreci götüreceğiz” açıklamalarına ilişkin Hangi tedbirleri aldınız ki mayıs çay kampanyasını başlatacaksınız?” diye soran EMEP Fındıklı İlçe Başkanı Hasan Zorlucan, Rize için henüz geç kalınmadığını belirtti. Önlemlerin alınmaması durumunda çay üreticisinin daha kötü bir sürece doğru sürükleneceğimizi söyleyen Zorlucan, “Burada meseleye sadece ekonomik bir mesele olarak bakarsak, 210 bin çay üreticisi dolayısıyla bu üreticilerin bakmakla olduğu yaklaşık bir milyon insanın geleceğini de tehlikeye sokmuş oluruz, yarın içinden çıkamayacağımız bir durumla karşılaşırız” dedi.

    ÇAY İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER         

    Salgına karşı çay üretiminin yapıldığı Karadeniz’de yeterli önlemlerin alınmadığını kaydeden Zorlucan, çay sezonunda sıkıntı yaşamamak için devletin alması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

    • Zorunlu ihtiyaçlar dışında üretim ve hizmet alanları bir süreliğine kapatılmalıdır.
    • Kapatılan alanlardaki çalışanlar ücretli izinli olmalıdır.
    • Esnafların zararları karşılanmalı.
    • Şu ana kadar virüs tespit edilmiş kişilerin, bugüne kadar ilişki kurduğu kişilerle. Umreden gelenlerle, yoğun vakanın yaşandığı başta İstanbul olmak üzere diğer illerden bölgemize gelenler izole edilip tek tek testten geçirilmelidir.
    • Devletin bütün kurumlarında çalışmak zorunluluğunda olanlar salgının etkisiz hale getirilmesine odaklanmalıdır.
    • Bu önlemler alınsa bile ortaya çıkan çaydaki gelir kaybını hem özel sektör hem de ÇAYKUR üstlenmelidir. Vatandaşı hiçbir önlem almadan beklentiye sokmak doğru değildir.
    • Mayıs ayından itibaren çay tarımı yapılacak ise, çay üreticisinin çay bahçelerine girmesinden, çay alım yerlerine kadar olan süreçte, ciddi tedbirler alınmalıdır.
    • Çay tarımı yapılması demek yaklaşık 10 bin ÇAYKUR işçisinin de iş başı yapması demektir ki bu durumda çay fabrikalarında ve çay alım evlerinde görevlendirilecek işçileri için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır.

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