Kim demiş ‘Koronavirüs zengin fakir ayırmıyor’ diye?

Bülent AĞGÜL

Çiğli'de esnaf

Esasen bu virüs ile sınıfsal ayrımlar çok net ortaya çıktı. Zengin hayatını sığdırabileceği kadar büyük ölçekte bir eve sahip, yaşamını ve hayatını izole ederek yaşayabiliyor bu dönemde. Hatta metropol dışında kalan yaylasında veya kendisine ait bir adada bulunabiliyor.

Fakir/işçi fabrikada, tarlada, markette, sağlık sektöründe ve hatta çöpte çalışmaya devam ediyor. Küçük esnaf bir genelge ile işyerini kapatarak, günü birlik çalışarak hayatını sürdürenler işlerini kaybederek ölüm kalım savaşı veriyor.

Tır şoförünün dediği gibi; “Bizi virüs değil bu düzen öldürür” demekteyiz. Ölmek iyi ihtimal. Bu pandemi sonrası ekonomik olarak daha sarsılmış, daha yoksullaşmış ve gelişen biyo-teknolojinin yan etkilerine karşı daha savunmasız durumda kalmak var bir de. Halbuki nasıl da eşit saymıştık kendimizi zengin ile bu virüs karşısında. Bilmem nerenin başbakanı, bilmem nerenin artisti, futbolcusu, teknik direktörü ve birçok medyatik isim saymışlardı koronavirüs pozitif diye. Ama her gün ölen binlerin ezici bir çoğunluğu fakir.

Maske takacak, önlem bile almaya gücü yetmeyen vatandaşına, maskeyi satmaya çalışan bir sistem karşısında, sınıf bilinci ile daha çok dayanışma içinde bulunarak, ayakta kalmaktan başka çare kalmadı. Bu virüs sınıfsal farkındalığımızı pekiştirecektir diye umuyorum.

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