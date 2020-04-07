Tarım işçileri korumasız, gıda güvenliği tehlikede

Hamdullah KESEN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Adana Seyhan Belediyesi Meclisi bünyesinde kurulan Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma ve Tespit Komisyonu içinde yer alan Leyla Karakaş, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte mevsimlik tarım işçilerinin durumunu değerlendirdi.



Adana kırsalında Kasım 2019 verilerine göre 47 geçici çadır yerleşiminin bulunduğunu ifade eden Karakaş, bu alanlarda 2 bin 202 çadırın olup, 9 bin 600'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığını dile getirdi. Seyhan kırsalında bulunan çadır alanlarında da 818’i çocuk toplam bin 261 kişi yaşadığını aktaran Karakaş, "Güncel rakamların yüzde 20 ile 30 daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Adana genelindeki çadır alanlarından Yumurtalık ve Karataş sınırlarında bulunan iki çadır alanında Adana Valiliği METİP projesi kapsamında tuvalet, duş gibi bazı alt yapı olanakları kazandırılmış olmasına rağmen geri kalan çadır alanlarında içme suyu, tuvalet, banyo, ısınma, elektrik, hijyen ve zemin sorunları bulunmaktadır. Adana Valiliği, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) sağladığı hijyen kolilerini çadır bölgelerine dağıttı. Ayrıca kaymakamlıklara düzenli dezenfekte ilaçlaması yapılması için malzeme sağlandı. Çalışmalar devam ediyor. Birçok BM kuruluşu ve bakanlıklarla yapılabilecek çalışmalar görüşülüyor" dedi.

ELDİVEN VE MASKE DAĞITIMI YAPILDI

Komisyon olarak 2019'da iki çadırda incelemelerde bulunup, ihtiyaç malzemesi dağıtıp, sağlık taraması yaptıklarını hatırlatan Karakaş, koronavirüs salgınına dair Karagöçer çadır alanında ve Seyhan belediyesi sınırları için bulunan tüm çadırlar alanlarında kapsamlı temizlik dezenfektan uygulaması yapıldığını dile getirdi. Karakaş, “Oransal olarak düşük olsa da bazı tarım işçileri kendi olanakları ile eldiven ve maske kullanımına başlamıştır. Ayrıca yine geçtiğimiz haftalarda tüm alanları kapsamayan dezenfektan uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Dezenfektan uygulamaları tekrarlanması gereken uygulamalardır. Bu hafta itibarı ile geçici tarım işçileri için koruyucu malzeme dağıtımı kararı alınmıştır; kısa sürede uygulama başlayacaktır. Maske, eldiven dağıtımı yapılmamıştır. Koruyucu malzeme dağıtımı Adana Valiliği tarafından yapılmaya başlanmıştır. Belediyelerin test yapma yetki ve olanağı bulunmamaktadır."

“CİDDİ ÖNLEMLER ALINMALI”

“Tarım işçileri ile ilgili önlem alınmaması işçilerin sağlığı açısından elbette çok büyük riskler taşımaktadır” diyen Karakaş, “Yanı sıra tarım işçilerinin pandemiye karşı korumasız kalması toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren ‘gıda güvenliği’ kapsamında da büyük sorunların yaşanmasına neden olacaktır. Bu bağlamda hem çadır alanlarında yaşayan geçici mevsimlik tarım işçileri hem de banliyölerde yaşayan tarım işçilerinin pandemiye karşı korumasız bırakılmaması için devlet, yerel yönetimler, fon kuruluşları ve STÖ’ler daha agresif çalışmalara bir an önce başlamalıdır. Bu çalışmalar salgına karşı bilinç oluşturma, servislerdeki oturma düzeninin denetlenmesi ve düzenlenmesi, maske, eldiven ve dezenfektan gibi koruyucu malzeme teminin yapılması, çadır alanlarında dezenfektan uygulamasıdır.” (Adana/MA)