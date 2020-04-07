07 Nisan 2020 03:30

Banka personelinin çalışma şartları

Van'da özel bir bankada çalışan emekçi Evrensel'e yazdı: "Bir de ateş ölçer var ama ateşimizi 25°C olarak ölçüyor, oysa bu vücut sıcaklığındaki bir insan artık yaşamıyordur."

Bankamatiklerde sıra bekleyen yurttaşlar.

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Bir banka çalışanı
    Van

    Merhaba Evrensel gazetesi okurları, ben siz­lere Türkiye’de altı yüzden fazla şubesi olan özel bir bankanın Van şubelerinden birinin çalışanı olarak yazıyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki herhangi bir üni­versitenin herhangi bir bölümünden bankacılık sektöründe çalışmak üzere mezun olmadım. Ben Yüzüncüyıl Üniversitesinden beş yıl önce mezun olmuş bir ziraat mühendisiyim. “Öyleyse neden banka personeli olarak çalışıyorsun?” diye soranlarınız olacaktır. Cevabı basit ve tanı­dık: İşsiz kalmamak için! Korona salgını ile mücadele amaçlı yürütülen bağış kampanyası kapsamında para akışının aracısı biz banka çalışanlarının da bugünlerde hangi koşullarda çalıştı­ğını hatırlayın istedim. Yaklaşık bir yıldır bu bankada çalışıyo­rum ve bankada çalışmaya başladığımdan beri sosyal hayatı­mın kalmadığını söylersem abartmış olmam. Çünkü gece saat 2’ye kadar gelen mail ve mesajlarla uğraştığım geceler oluyor. Banka yöneticileri tarafından uygulanan mobbing ve sürekli hedef baskısı ise bu işin katlanılmaz yanı.

    Korona salgını nedeniyle bizler için başlatılan esnek çalışma düzeniyle bu mobbingden, uykumuzun orta yerinde gelen maillerden biraz da olsa kurtulacağımızı dü­şündük. Ancak hiç beklediğimiz gibi olmadı aksine gelen maillere eklemelere yapıldı. Ek maillerde ne mi var, sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiği, Türkiye’nin belli ban­kalarından birinin personeli olarak sağlığımızın ne kadar değerli olduğu vs. Peki düzenli gelen, moral ve motivasyonumuzu yük­seltmeye çalışan bu maillerin gerçek anlamda bir karşılığı var mı derseniz içtenlikle yok diyebilirim. Çünkü şubemizde salgından bu yana maske ve eldiven yetersizliğinin sıkıntısını yaşıyoruz. De­zenfektan ise hiç olmadı. Bir de ateş ölçer var ama ateşimizi 25°C olarak ölçüyor, oysa bu vücut sıcaklığındaki bir insan artık yaşamıyordur. Çalışma saatlerimize gelince değiştirildiği söylen­mişti. Ancak 6 Nisan tarihinden itibaren 11.00-17.00 saatleri ara­sında hizmet vermemiz isteniyor ve öğle yemeği saatimiz de bu saatler arasında eritilmiş olacak. Şehirdeki diğer çeşitli banka şubelerinde çalışanların da aynı sıkıntıyı yaşadığından emin ola­bilirsiniz. Bazı banka şubelerinde üst düzey yöneticiler online ça­lışma sistemi dediğimiz, evlerinde kalarak bilgisayar ve telefon­larıyla çalışmaya devam ederken geri kalan banka personelinin sahada olmasını ve müşterilere kredi vermeye devam etmesini istiyor. Salgın yayıldıkça uygulanan en büyük önlem ise banka şubesinin içine aynı anda beşten fazla müşterinin alınmaması­dır. Ancak para alışverişi sırasında müşterilere yaptığımız ikazla­ra rağmen sosyal mesafe sınırını korumakta zorlanan müşteri­lerimiz var. “Dünyada gün geçtikçe daha çok ölüme sebep olan ve mücadelede yetersiz kaldığımız böylesi bir salgın için bu ön­lem tek başına banka çalışanlarını korur mu?” sorusunun ceva­bını siz okurlara bırakıyorum.

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