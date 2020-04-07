İzmir Emek ve Demokrasi güçleri koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’de alınmayan önlemlere değinerek “Siyasi iktidar tarafından alınmayan tedbirlerin en olası kurbanları da ne yazık ki emekçiler olacak” dedi.

İlk vakanın görünmesinin ardından geçen 20 günlük süreçte Türkiye’nin resmi sayılar dahilinde dünyada en çok Covid-19 vakası görülen 9. ülke konumuna geldiğini belirten İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin açıklamasında “Maalesef alınmayan tedbirler, yönetilemeyen kriz süreci ile birlikte ülkemizin, bu sıralamada daha üst basamaklara tırmanacağı açıktır. Covid-19 salgınına ve benzeri küresel salgınlar karşı aklın ve bilimin gösterdiği çözüm evde kalmak iken, bu yol takip edilmiyor. Siyasi iktidar tarafından alınmayan tedbirlerin en olası kurbanları da ne yazık ki emekçiler olacak görünüyor. Dil, din, cinsiyet, milliyet ayrımı yapmayan salgın ile mücadelede açık bir sınıf ayrımcılığı yaşanıyor. İşçiler fabrikalarda, kalabalık iş yerlerinde, toplu taşımada ölüme gönderilirken “evde kal” çağrıları yapılıyor” ifadelerine yer verildi.

İKTİDARIN ÇARKLAR DÖNECEK DAYATMASININ BEDELİNİ İŞÇİLER ÖDEYECEKTİR

İktidarın “çarklar dönecek” dayatmasının en büyük bedelini, bu salgın koşullarında çalışmak zorunda bırakılan büyük oranda örgütsüz işçiler ve ailelerinin ödeyeceğinin belirtildiği açıklamada, salgının kontrolünün zorlaşmasıyla birlikte patronların kar hırsının toplum sağlığına mal olacağı, işçi kırımına döneceği belirtildi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, hükümet, işverenlerin dayatması sonucu, çoğu özel sektörde olmak üzere, 18-20 yaş arasında 811 bin genç işçi çalışmaya zorlandığını belirterek “kriz sürecini yönetemediği açık olan hükümet tarafından görüntüyü kurtarmak amaçlı alınan bu kararlara karşı herkesi sesini yükseltmeye, aşağıdaki taleplerin arkasında bir araya gelmeye davet ediyoruz” dedi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemler ve yükseltilmesi gereken talepler şöyle sıralandı:

Temel, acil ve zorunlu olanlar dışında mal ve hizmet üretimi durdurulmalı, bütün işçiler en az iki hafta ücretli izne çıkarılmalı, salgının gidişatına göre bu süre yeniden değerlendirilmelidir.

Bu süreçte işten atmalar yasaklanmalı, sürecin başından bugüne işsiz kalanlar için patronlara en ağır yaptırımlar uygulanmalı, işçilerin mağduriyetleri giderilmelidir.

Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski boyunca faiz işletilmeden ertelenmelidir.

Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmeli, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır.

Salgınla mücadele koordinasyonunda katı bir disiplin uygulanmalı, bilimsel yaklaşım ve bilgi paylaşımında açık ve şeffaf olunmalıdır.

Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere, tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman başta olmak üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi bir aksama yaşanmayacağına dair güven verilmeli ve bu işlerde çalışan herkes düzenli olarak testten geçirilmelidir.

Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak kabul edilen; hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, göçmenler ve tutuklu/hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

Açıklamada salgın günlerinde halkın çeşitli kampanyalarla internet alışverişine teşvik edilmesinin bu sektörde çalışan emekçileri sağlıksız koşullarda çalışmaya ittiğine değinilerek “Sektörde çalışan emekçiler, kalabalık ve çoğunlukla sağlıksız çalışma alanlarında haftada 6 gün, günde 14-15 saat mesai ile internet siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Sektörün en önemli ayağı olan kargo ve PTT emekçilerinin iş yükleri de benzer şekilde artıyor. Bu durumun ortadan kalkması adına ve toplumsal dayanışmanın gereği olarak, tüm yurttaşlarımızı duyarlılık göstererek zorunlu olmayan online alışverişlerini salgın süresince ertelemeye, sektörde emek verenlerin iş yüklerini hafifletmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi. (İzmir/EVRENSEL)

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