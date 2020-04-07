07 Nisan 2020 14:33

Erciyes Üniversitesi öğrencileri: Ödediğimiz harç paraları geri verilsin

Erciyes Üniversitesi’nde farklı fakültelerden öğrenciler, koronavirüs salgını sürecinde neler yaşadıklarını anlattı.

memleketlerine dönen öğrenciler

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
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    Barış TİMUR
    Kayseri

    Erciyes Üniversitesi’nde farklı fakültelerden öğrenciler, koronavirüs salgını sürecinde neler yaşadıklarını, uzakta eğitim sürecini ve gelecek kaygılarını Evrensel’ e anlattılar. Uzaktan eğitim sürecinin teknik sıkıntılarından bahseden öğrenciler, derslere katılımda olması gereken yeterli ekipmanların eksikliğinden dolayı yaşadıkları sıkıntıları ve bu dönem ödedikleri harç paralarının geri ödenmesi gerektiğini dile getirdiler.

    "BU DÖNEM ÖDEDİĞİMİZ HARÇ PARALARI GERİ VERİLSİN"

    Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi bir genç, okullara ilk olarak 3 hafta ara verilmesinin ardından bu sürecin çok uzamayacağını düşünerek apar topar ailesinin yanına memleketine döndüğünü söylüyor. Kayseri’de kaldığı kız yurdunda görevlilerin açıklamasına göre hareket edip, birçok eşyasını yanına almadığını, daha sonra kaldığı yurdun karantina merkezi olmasından ötürü eşyalarının, dolabı kırılarak bodrum katta tutulduğunu ifade ediyor.

    Yaşanan sürecin belirsizliğinin kendisini tedirgin ettiğini ve bahar döneminin hala nasıl tamamlanacağı konusunda kafasında soru işareti olduğunu söyleyen genç şöyle konuştu: "YÖK Başkanı, bahar döneminin kapandığını ve artık uzaktan eğitime geçildiğini söyledi. Okulların kapanması ile ailesinin yanına dönen birçok arkadaşımız, farklı nedenlerden dolayı derslere katılamıyorlar. Kimi arkadaşımızın bilgisayarı, kimi arkadaşımızın ailesinin evinde internet yok. Bu eksiklikler ise maddi olanağı olmayan aileler için hemen giderebilinecek eksiklikler değiller. Öte yandan 3. sınıf olmam sebebiyle bu yaz staj yapmam gerekiyor ve staj öncesi gereken belgeleri bugünlerde ayarlamam lazım. Bu dönem, teknik yetersizlik ve elimde olmayan nedenlerden dolayı sınıfta kalıp sene uzatmak istemiyorum, çünkü aynı masrafları tekrar yapmak istemiyorum. Ayrıca madem okula gitmiyoruz, bu dönem ödediğimiz harç paraları geri yatırılsın.”

    ÖĞRENCİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN

    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisi ise, hükümetin salgın yönetimini yalnızca evde kalın mesajları ile yönetmeye çalıştığını fakat bu süreçte çok fazla gencin fabrikada ve çeşitli alanlarda çalışmaya devam ettiğini, bu sürecin ise virüsün yayılmasını kolaylaştırdığını söyledi. Devletin bu süreçte zorunlu iş kolları dışında her işçi ve emekçiye ücretli izin hakkının tanınmasını ve hastalık riskini en fazla taşıyan sağlık emekçilerine çeşitli önlem ve ödenek getirilmesi gerektiğini söyledi. Uzaktan eğitim konusunda ise, “ Uzaktan eğitim ve online dersler, birçok öğrencinin teknik anlamda sıkıntı çektiği konudur. Sorumlular bu olağanüstü durumda, her öğrenciye ekipman tedarik etmelidir. Bunu yapamıyorsa, öğrencilere çeşitli kolaylıklar tanıyarak, birçok uygulamadan muaf tutması gerekmektedir. İsteyen okulu dondursun demekle sorun çözülemez, öğrencilerin mağduriyetleri giderilmelidir” sözlerini kullandı.

    ÖĞRENCİLER İÇİN ZORLU BİR SÜREÇ

    Mühendislik 2. sınıf öğrencisi ise, evde interneti olmadığı için uzaktan eğitim derslerini izleyemediğini ve bu durumun okulu uzatmasına sebep olmasından çekindiğini belirtti. “Bu senenin başından beri yaklaşık 7 aydır maddi zorluklar altında okula devam etmeye çalışıyorum. Onca emek verip bu senemin sırf dersleri bilgisayardan izleyemedim için boa gitmesini istemiyorum. Aileme de internet konusunda yük olmak istemiyorum, çünkü bu süreçte evdeki giderlerimiz oldukça arttı. Her zaman geçim sıkıntısı içerindeydik fakat bu dönem hem virüsle hem de geçinmekle mücadele ediyoruz. Maddi durumları toparlamak ve aileme yardımcı olmak için yazın çalışmayı düşünüyordum fakat bu çok olmayacak gibi duruyor. Evde lise sınavına hazırlanan kardeşimde derslerini takip etmekte sıkıntı yaşıyor. Ama ilk önce düşündüğüm şey salgın bitimin sağ salim çıkmak. Çünkü evde kalın sözlerine rağmen kronik rahatsızlığı olmasına rağmen babam çalışmak zorunda. Yaptığı işten ötürü gün içinde birçok insanla yakın mesafe kurmak zorunda kalıyor. Bu yaşadıklarım bana gösteriyor ki maddi olarak sıkıntı yaşamayanlar evde kalabilirken beni gibi emekçi aileler ise her gün virüs tehdidi ile karşı karşıya kalıyor” ifadelerini kullandı. 

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