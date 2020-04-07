Eğitim Emekçisi

İzmir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle okullarımız kapandı. Öğretmenler ve öğrenciler olarak evlerimizde bugünlerin geçmesini bekliyoruz. Beklerken boş da durmuyoruz. Bakanlığın TV yayınlarından dersleri takip ediyoruz. Bunun yanında MEB’in eğitim platformu EBA üzerinden öğrencilerimize çalışmalar gönderiyoruz, bu çalışmaları takip ediyoruz. EBA platformunu öğretmenler ve öğrenciler olarak kullanabilmemiz için tüm operatörler cep telefonlarımıza ücretsiz 6GB internet tanımladı. Fakat bu internet sadece EBA için kullanılabiliyor.

Buraya kadar her şey çok güzel, koronalı günlerde başka ne yapılabilir ki! Ama bazı il milli eğitim yöneticilerine bunlar yeterli gelmedi. Öğretmenleri bu uzaktan eğitimde daha aktif çalıştırma yarışına girdiler. Önce öğrencileri her hafta telefonla arayın, ayrıca velilerle de görüşün öğrencilerini takip ettiğinizi bilsinler, dediler. Sonra evlerinde veya cep telefonlarında interneti olmayan öğrencilerimiz sayıca çok olduğu halde öğrencilerinizle WhatsApp grupları kurun, öğrencilerinize bu gruplardan çalışma gönderin, ayrıca velilerle de bu şekilde grup kurun hem öğrenci hem veliler ile iletişim halinde olun, dediler. Son olarak da internet üzerinden “canlı ders” yapacaksınız dediler.

"NEREDE KALDI EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ?"

Tüm öğretmenlerin evinde internetinin, donanımlı bir bilgisayarlarının ve uygun ortamının olduğunu kabul ederek konuyu öğrenciler açısından değerlendirelim. Öğrencilerimizden telefonlarımıza mesajlar gelmeye başladı:

*“Hocam internet paketim bitti, 8 Nisan’da yenilenecek (daha 10 gün var) ben bu çalışmaları nasıl yapabilirim?”

*“Hocam biz evde üç kardeşiz, evimizde bilgisayar ve internet yok benim elimde tuşlu telefon var ben canlı derslere nasıl katılacağım?”

Bu ve benzer sorular o kadar çok ki bir öğretmen olarak çaresizlik içinde sorulara çocuğu kırmadan, incitmeden cevap vermeye çalışıyoruz. 30 kişilik sınıflardan 4 ya da 5 kişi bu uzaktan eğitimlere katılabiliyor. Nerede kaldı eğitimde fırsat eşitliği? Ekonomisi iyi olanlar zaten özel okullara gidiyordu şimdi devlet okullarına giden öğrenciler de ayrıştırıldı. İmkanları olanlar canlı derslere katılacak olmayanlar ne yapacak? Arkadaşlarının aldığı eğitimden mahrum kalacaklar. Aile ekonomisindeki sıkıntıyı ve sınıf farkını bir kez daha iliklerine kadar hissedecekler. 7

Eğitim Sen: Uzaktan eğitim hem öğretmenler hem de öğrenciler için eşitsizlik