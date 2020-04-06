19 yaşındaki öğrenci: Çalışmak zorundayım, büyük ihtimalle kaçak köçek çalışacağız

Bir üniversite öğrencisi

Hatay

Merhaba Evrensel okurları. Ben Ankara’da üniversitede okuyan ancak şu sıralar koronavirüs salgınından dolayı Hatay’da olan 19 yaşında bir öğrenciyim. Bir markette kayıt dışı çalışıyorum. Cumhurbaşkanı’nın 20 yaş altı sokağa çıkmayı yasaklamasının ardından yazmayı istedim. “Neden çalışıyorum?” diyecek olursak öğrenciler aslında aileleri zor durumda kalmasın diye çalışıyorlar. Ben de öyle. Öğrenciler olarak çok fazla ihtiyacımız var ve her öğrencinin ailesi bu ihtiyaçları karşılayamayabiliyor. Bu konuda devletin kolaylık sağlaması gerekirken tersi bir durum olduğunda daha güç duruma düşüyoruz. Artık hayat pahalı olunca temel ihtiyaçlar için aileye aşırı yük olmamak adına sorumluluk almaya çalışıyorum, çalışıyoruz.

Aklımız doğal olarak geçinme derdine kayıyor ve dikkatimizi derse veremiyoruz. Bu da çeşitli sıkıntılar yaratırken yaptığımız işi zorlaştırıyor. Öğrenciler artık çalışmak zorunda bıraktırılıyor ve sevmediği iş olsa bile ona ihtiyaç duyuyor. Şartlar kendisine sevmediği için daha da ağır geliyor ama o parayı kazanamazsa ailesine de aşırı yük olmaktan, onları zorlamaktan korkuyor. Ben aynı zamanda yurtta kalan eşyalarımın akıbeti belli olmadığı için çalışıyorum. Onların başına bir şey gelirse diye çalışıyorum.

Tablomuz bu iken şimdi de 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. Sadece 18-20 yaş arası kayıtlı çalışan işçiler yasaktan muaf. İyi hoş da bizim giderlerimiz ne olacak? Çalışmak zorunda iken kayıplarımız nasıl karşılanacak? Bu sorular yanıt bekliyor. Biz çalışırız da memleketi doğru düzgün yönetsinler istiyoruz. Millet açım diyor, onlar Saray’dan basın toplantısı yapıyor. Millet açken sokağa çıkma yasağı da ilan edemiyorlar. Çünkü onun maliyeti olacak kendilerine. Bakalım, büyük ihtimalle kaçak köçek çalışacağız, fazla bir ihtimal yok zaten. Çünkü işe ihtiyacım var.